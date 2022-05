Cómo ver fotos privadas de Facebook desde el celular

La privacidad es un aspecto que muchas personas tienen en cuenta. Es por lo que, a veces, si quieres ver las fotos que otras personas publican en las redes sociales, puede que estas no estén disponibles porque están en modo privado. En este texto te vamos a explicar cuáles son las formas que existen para poder ver fotos privadas de Facebook.

¿Es posible poner fotos de Facebook en privado?

Normalmente, cuando buscas a una persona en la red social es posible ver algunas de sus publicaciones y fotografías en el caso que su perfil sea público. Por lo general, si eres amigo de esta persona en Facebook, podrás ver toda la información que comparte.

Sin embargo, se puede dar el caso de personas que tienen su perfil privado. Es decir, puedes ver que dicha persona se encuentra en la red social, pero no tienes acceso a ninguno de los contenidos que comparte en Facebook. No es de extrañar que la gente se pregunte cómo hackear un teléfono.

Cómo ver fotos privadas de Facebook con mSpy

Otra de las alternativas que hay para ver las fotos es a partir de la aplicación para ver fotos privadas Facebook mSpy. Esta es una de las formas más efectivas de cómo ver fotos de Facebook sin ser amigo fácil. Gracias a la herramienta el mejor keylogger para android podrás ver las fotos que más te interesan.

Keylogger es una herramienta que permite registrar todos los clics que se hacen en un móvil, además de cada descarga o conversación. De esta manera podrás saber las credenciales del perfil de Facebook que te interesa.

Con el Keylogger podrás:

Qué se escribió.

En qué aplicación se escribió.

Y en qué hora pasó.

Además, esta herramienta te permitirá:

Registrar toda la actividad que hay en un teléfono.

Utilizarlo para investigar ciertos problemas.

Uno de los inconvenientes que tiene Keylogger es que, para utilizarlo, es necesario que instales la app mSpy en el teléfono que te interesa.

Alternativas para ver fotos privadas Facebook Android

Debes saber que no existen muchas opciones de ver fotos privadas de Facebook. Hemos intentado algunas que te las vamos a describir a continuación:

Crea una cuenta falsa

Esta es una de las formas más fáciles que hay y no requiere de conocimientos técnicos. Eso sí, debes tener en cuenta que algunos usuarios no quieren agregar a personas que no conocen como amigos. Puede que no se fíen de ellos.

Además, tener una cuenta falsa con nada de información y que lleve mucho tiempo activa hará que los usuarios de Facebook se empiecen a preguntar si es real. Es decir, aunque no necesitas conocimientos técnicos, la cuenta requerirá trabajo extra para que parezca lo más real posible.

Encuentra el ID de Facebook

Otro de los métodos que existen es el de encontrar el ID de la cuenta de Facebook que te interesa a partir de Findmyfbid. Lo primero que tienes que hacer es buscar la URL del perfil pegarlo en el campo que te dice.

A continuación, tienes que esperar a que la aplicación te dé el ID del perfil que estás buscando. Una vez que lo tengas, tienes que introducir la siguiente URL (después de Facebook) para poder ver las fotos: /search/Facebook_id/potos-of.

Uno de los inconvenientes que tiene este método es que no siempre es efectivo porque no siempre encuentra el ID de la cuenta que quieres, por lo que al final no podrás ver las fotos.

Utiliza el phishing

Este es uno de los métodos que requiere más conocimientos técnicos. La idea es conseguir las credenciales del perfil que te interesa para poder ver fotos privadas de Facebook.

Debes crear una página como si fuera de Facebook y enviarla a la persona que te interesa para que te envíe el nombre de usuario y la contraseña de su perfil. Uno de los problemas que debes tener en cuenta es que la página tiene que ser igual que la de Facebook.

mSpy te lo pone fácil

Como has visto a lo largo del texto, hay varias formas para ver las fotos privadas de Facebook. Sin embargo, una de las más efectivas es a partir del Keylogger de mSpy, que te permite tener acceso a la cuenta objetivo y así ver todas las fotos de Facebook que te interesan.