Previsiones actuales para el Querétaro Football Club

La situación del Querétaro en Liga no es buena y tienen que poner una solución cuanto antes para arreglar la temporada.

La situación actual del Querétaro FC

Para cualquier persona que siga de cerca la liga mexicana, es obvio que la situación del club no es nada buena y es que llevan una racha nefasta en los últimos 8 partidos de la temporada. Nadie se esperaba que el club fuera a pasar por tan mala racha y las casas de apuestas tampoco lo predijeron.

Si quieren que la temporada no acabe de manera desastrosa, tienen que poner una solución a esta racha y es que en los 5 últimos partidos han cosechado 3 empates y 2 derrotas, es decir, no han ganado ni un solo encuentro. Querétaro FC es un equipo histórico de la liga mexicana y no se puede permitir estar antepenúltimo en la clasificación, sobre todo por los aficionados, los cuales apoyan incansablemente al club, a pesar de sus malos resultados. Es difícil predecir cuál es la razón de estos malos resultados, porque las opciones son muchas: falta de juventud en la plantilla y necesidad de renovación, lesiones de jugadores importantes, falta de motivación en los jugadores, mala suerte de cara a portería, el entrenador no capaz de mantener un esquema de juego estructurado…y la lista podría continuar de manera interminable. No es fácil hacer salir a un club de una situación tan mala como la que se encuentra el Querétaro FC ahora mismo, pero deben de empezar cuanto antes.

Las apuestas alrededor del Querétaro FC están siendo, cuanto menos, sorprendentes y es que la gente ya no sabe cuando va a venirse la primera victoria y ese es el truco de las apuestas. Con el Querétaro FC está pasando justo eso. Los aficionados ven que el equipo está mejorando, que cada vez juega mejor, pero la victoria no termina de llegar y eso está frustrando a la gente que apuesta a su favor.

Que puede hacer Querétaro FC para mejorar

El club no está jugando mal, es decir, no se pueden achacar todos los malos resultados a una mala estrategia de juego, pero fallan muchas cosas. Para empezar, hay que empezar a renovar jugadores de la plantilla. No tiene sentido que se haya recuperado a Ariel Nahuelpán, un jugador que, a pesar de ser un gran delantero, tiene ya 34 años, es decir, vuelve a Querétaro para poder retirarse. El club debe de pensar en ganar y para ello debe de crear un buen bloque. Para conseguir esto necesitan un aire fresco en el club y esto solo se consigue con juventud. Se puede ver en otros clubes, que se encuentran en puestos altos de la tabla, que la juventud da buenos resultados. Cuando las cosas van bien, es difícil sentar en el banquillo a gente con renombre, pero cuando las cosas van mal no hay excusa para no hacerlo. Un jugador joven, de la cantera, siempre tratará de dar lo mejor de si mismo, saldrá 100% motivado y con ansias de ganar y de ser el mejor, cosa que muchos jugadores de la plantilla actual, aunque cueste reconocerlo, no están haciendo.