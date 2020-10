3 libros para tu fortalecimiento personal

Mantener hábitos saludables y espirituales con la ayuda de la lectura es un buen comienzo para vivir esta nueva normalidad. En la revista VSD! te proponemos 3 novedades editoriales

Magdiel Torres

Leer nos rescata de dudas y amplia nuestro horizonte. En el libro: “Vicios y virtudes”, autoría del padre Alejandro Ortega Trillo se plantean consejos básicos para el fortalecimiento personal.

En él, el lector encontrará consejos prácticos para mejorar como personas. En entrevista, el padre Alejandro Ortega habló sobre la importancia de la obra y cómo surgió.

“El origen fue una plática que daba a parejas sobre vicios que afectan a la pareja. Al final se me acercaba la gente preguntándome si había algo escrito al respecto. Entonces me di a la tarea de escribir el libro. Pero ya no escribí para matrimonios sino para a cualquier persona en general”, explica Ortega.