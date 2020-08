‘Venom’ y muchas novedades te esperan durante septiembre en Prime Video

El siguiente mes pinta para ser uno de los más palomeros del año con las novedades que prepararon los servicios de streaming. Prime Video no se quiere quedar atrás en opciones así que dio a conocer una buena cartelera.

Si quieres seguir disfrutando de los contenidos de Disney, te recordamos que este es el último mes, en el que podrás encontrarlos en las plataformas de streaming más populares. En noviembre, todos sus contenidos migrarán a Disney +, quien ya anunció que su fecha de lanzamiento será el 17 de noviembre

1 de septiembre

Buffy, la cazavampiros (Serie completa)

3 de septiembre

El paseo de Teresa

Uno Al Año No Hace Daño

Uno Al Año No Hace Daño 2

Usted No Sabe Quién Soy Yo 2

¡Pa’ Las Que Sea Papá!

4 de septiembre

The Boys (T2)

6 de septiembre

Life of the Party

Young Sheldon

8 de septiembre

Venom

12 de septiembre

The Lego Movie

14 de septiembre

The Nun

15 de septiembre

Life of the Party

Bones (Serie completa)

Grey’s Anatomy (T1-T16)

Fear The Walking Dead (T5)

18 de septiembre

Teen Titans Go! To The Movies

19 de septiembre

TAG

20 de septiembre

The Hunger Games: Mockingjay

American Horror Story: 1984 (T9)

25 de septiembre

Fernando

Tell me a Story (T1-T2)

