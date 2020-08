El trabajo más cool de todos existe, ¡se busca director de memes!

No se trata de una broma, ya hay una marca que está en busca de un creativo para posicionar un nuevo producto.

La compañía es la cervecera estadounidense Bud Light, la cual está buscando un Chief Meme Officer (CMO), que no debe confundirse con un Director de Marketing. Lo que la empresa requiere es una persona creativa que desarrolle memes para consolidar su nuevo producto Bud Light Hard Seltzer, una nueva agua carbonatada con alcohol y sabor a fruta.

La empresa está dispuesta a pagar 5 mil dólares mensuales por diez memes virales por semana. Además de tres meses de bebidas gratis.

We made a great-tasting hard seltzer but honestly our memes are terrible. Time to change that. Apply now to be our #ChiefMemeOfficer. It’s a real job with a salary.

Tag someone who would be perfect for the position.

Apply here: https://t.co/wLJU8cqWQm pic.twitter.com/7LXZOBm8mt

— Bud Light Seltzer (@budlight) August 18, 2020