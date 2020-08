¡No lo has visto todo! Mira los trailers de las próximas películas de Superhéroes

The Batman

Parece que llegó la Navidad para los amantes de las películas de superhéroes, pues se lanzaron una serie de trailers que están dejando a muchos con el ojo cuadrado.

Finalmente se dio a conocer el primer trailer de ‘The Batman’ con Robert Pattinson enfundando en la armadura del Caballero de la noche. Aunque las críticas no se hicieron esperar cuando el actor fue anunciado como el nuevo Bruce Wayne, el tráiler promete una película novedosa y muy alejada de lo que se ha visto para este personaje.

Bajo la dirección de Matt Reeves, este Batman tendrá un giro oscuro y sombrío que nos dejará ver a un solitario Bruce Wayne en una faceta atormentada y con sed de venganza. Es importante mencionar que esta versión se presenta en un universo distinto, y no tendrá relación con el actual universo de DC.

Wonder Woman 1984

Tras algunos retrasos provocados por la pandemia, finalmente tenemos un nuevo trailer de la más grande heroína de DC. En esta nueva entrega se pueden apreciar nuevos poderes, nuevas herramientas de combate e incluso una armadura dorada que ha llamado la atención y ha sido motivo de comparaciones con los Caballeros del Zodiaco.

Otro de los aspectos atractivos del tráiler es la presencia de Cheetah, una de las más grandes rivales de Wonder Woman. La villana será personificada por Kristen Wiig y hará una dupla con Pedro Pascal en su papel de Max Lord, y le pondrán las cosas difíciles a Wonder Woman.

Justice League: The Snyder Cut

Luego de que en mayo se diera a conocer la noticia, finalmente Warner dio luz verde para liberar la versión inédita de ‘Justice League’, la cual había sido dirigida por Zack Snyder. Recordemos que la versión que vimos en el 2017 había sido su obra hasta que abandonó el proyecto por una tragedia familiar.

Fue entonces que Josh Whedon tomó el control del proyecto, lo que hizo que la película dejara a millones de fans decepcionados.

La ahora conocida como ‘Justice League: The Snyder Cut’, es la versión extendida y no conocida de la película tal y como la había imaginado su director original. La versión permaneció enlatada hasta que Warner y Snyder confirmaron que si verá la luz. El año será en el 2021 e irá en exclusiva por HBO Max.

Lo más destacable de este tráiler, es que veremos a Darkseid como el villano principal, así como el Hall of Fame totalmente destruido. También tenemos un primer vistazo a Kiersey Clemons, quien interpretó a la novia de The Flash y que al final fue retirada de la versión de 2017. Además se anticipa que conoceremos parte de la historia detrás de Cyborg y su amistad con The Flash, nuevas escenas de Loise Lane con Clark Kent, así como algo nuevo de Aquaman.

¿Qué te parecen estos avances? ¿Estás contando los días para el estreno de las películas?