¡Tu celular podría detectar si estás borracho!

No estás en un error, ahora tu móvil podría detectar si te tomaste unas copitas de más.

Un estudio elaborado por las universidades de Stanford y Pittsburgh en Estados Unidos develó que los acelerómetros, sensores presentes en los celulares, podrían determinar si el propietario se encuentra bajo los efectos del alcohol y si ha superado los niveles permitidos para conducir.

Para hacer posible este estudio se utilizaron a 22 voluntarios a quienes se les proporcionó una cantidad de vodka suficiente para producir una cantidad de alcohol aspirado en aire del 0,2% de concentración en sangre. Posteriormente se les solicitó que caminaran diez pasos en línea recta, que dieran media vuelta y recorrieran otros diez pasos.

El móvil de los voluntarios fue colocado en la región lumbar, los datos obtenidos por los acelerómetros informaron con un 92.5% de precisión cuando una persona tenía una tasa de alcohol superior a lo máximo permitido.

¿Para qué podría emplearse este estudios?

Se cree que los datos pueden ayudar a persuadir a una persona de no conducir si supera lo máximo permitido de alcohol. Ya que al menos el 50% de personas no es consciente de cuando ha bebido más alcohol de lo legalmente permitido, según explicaron los autores para New Scientist.