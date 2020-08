Ya llegó a México el llamado “TikTok de Facebook”

Facebook no se iba a quedar atrás y tomó cartas en el asunto ante el notable éxito de TikTok. En julio se hizo oficial la aparición de Instagram Reels.

Sin duda alguna, la empresa de Mark Zuckerberg sabe encontrar momentos, ya que aparece justo cuando TikTok podría ser baneado en Estados Unidos.

La empresa define a Reels como un “nuevo formato para expresarte de forma creativa”. Además señala que el objetivo es compartir elementos que cada persona considere importantes, entre ellos, baile, música o un mensaje para crear conciencia.

All week we’re sharing tips on how to make reels with different features. 💫

Reels is a new way to create and discover short, entertaining videos on Instagram.

First up: how to use green screen ✅ pic.twitter.com/Nc1Y5zKoPv

— Instagram (@instagram) August 5, 2020