¿Deseas salirte de un grupo de WhatsApp sin que nadie se de cuenta?

Sabemos que la gran cantidad de grupos pueden ser agobiantes, sobre todo en esta época de contingencia. Es bien sabido que la aplicación de mensajería instantánea es de las más utilizadas para mantener contacto con amigos, familia, vecinos e incluso trabajo.

Sin embargo, no es una sorpresa que no todos los mensajes que se reciben son esenciales y en muchos casos llegan a saturar. Así que te diremos el paso a paso para salirte de esos grupos donde no pediste ser incluido, y lo mejor de todo es que los integrantes no se enteraran.

Ingrese al grupo de WhatsApp y oprime los tres puntos de la esquina superior. Elige de las opciones “Info del Grupo”. En esa ventaja deberás elegir la función de silenciar la conversación por un año. Una vez hecho eso, ingresa nuevamente a “info del grupo” y elige “notificaciones personalizadas”. Desactiva “notificaciones y avisos”. ¡Listo! Serás libre de la lluvia de alertas de los grupos. Puedes archivar el grupo para no volver a ver lo que envían los demá.

¿Cuántos grupos eliminarás con estos tips?