Pixar ya tiene nueva película, se llama Luca

Cuando Pixar anuncia una nueva película, la expectación no se hace esperar, sus entregas siempre son un referente de calidad y de éxito taquillero. En un tuit Walt Disney Studios acaba de dar la noticia de que su nueva película llevará por nombre Luca.

Just Announced: Disney & Pixar’s all-new film “Luca.” Directed by Enrico Casarosa & produced by Andrea Warren, the film will introduce a boy named Luca as he experiences an unforgettable summer in a seaside town on the Italian Riviera. “Luca” opens in theaters summer 2021. pic.twitter.com/qXhnOVAFJ0

— Walt Disney Studios (@DisneyStudios) July 30, 2020