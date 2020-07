Las mejores fotografías tomadas con un iPhone

ARQUITECTURA

‘Duomo di Milano’ de Haiyin Lin de China. iPhone X.

NIÑOS

‘Cotton Candy’ de Ekaterina Varzar de Estados Unidos. iPhone 6.

PAISAJE

‘The Wave’ de Liu Dan de China. iPhone XS Max.

ESTILO DE VIDA

‘Culture Fusion’ de Audrey Blake de Estados Unidos. iPhone X.

NATURALEZA

‘The surface of the alien planet’ de Lisi Li de China. iPhone 7 Plus.

NOTICIAS – EVENTOS

‘Demons lighting the sky’ de Fernando Merlo de España. iPhone X.