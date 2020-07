Ya está la agenda de estrenos en Netflix para el mes de agosto 

¿Sientes que ya lo has visto todo? Seguramente con este tiempo en casa has tenido la oportunidad de sumergirte en el mundo de Netflix y sus contenidos más de lo que desearías sintiendo que ya no tienes nada que ver.

Pero para que ese instinto curioso no muera, te mostramos la cartelera que la plataforma tiene para el mes de agosto.

¿Qué hay de nuevo en la cartelera de las series?

Como se confirmó recientemente en algunos medios de comunicación, ‘Cobra Kai’ se muda de YouTube a Netflix. A partir del 28 de agosto podrás ver sus dos primeras temporadas.

6 de agosto: The Rain, temporada 3

21 de agosto: Lucifer, temporada 5

7 de agosto: ¡Nailed It! México, temporada 2

7 de agosto: Alta Mar, temporada 3

14 de agosto: 3%, temporada 4

14 de agosto: El Robo del siglo

14 de agosto: Glow Up, temporada 2

25 de agosto: ‘Trinkets, temporada 2

Otros estrenos en series que llegarán en algún momento de agosto

‘Dirty John’

‘Betty Broderick’

‘La Venganza de Analía’

‘Soy un Asesino: Libertad Condicional’

‘Stranger’, temporada 2

¿Y para las tardes botaneras qué pelis podrás disfrutar?

1 de agosto: Star Trek, en la Oscuridad

1 de agosto: Collateral

5 de agosto: Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. El Reverendo.

7 de agosto: Work It: Al Ritmo de tus Sueños

14 de agosto: Proyecto Power

19 de agosto: Crímenes de Familia

21 de agosto: Fuego Negro

25 de agosto: Las Horas más Oscuras

28 de agosto:Orígenes Secretos

Otros estrenos en películas que llegarán en algún momento de agosto:

‘Jack Ryan: Código Sombra’

‘Plan de Escape’

‘V de Venganza’

‘Soltero en Casa’

‘La Chica de Mis Sueños’

‘Bienvenido a los 40’

Documentales y especiales

2 de agosto: Conexiones

5 de agosto: Los Más buscados del Mundo

11 de agosto: ‘Rob Schneider: Asian Momma, Mexican Kids

Más estrenos de documentales que llegarán en algún momento de agosto:

‘High Score: El Mundo de los Videojuegos’

‘Nación de Inmigración’

‘Rising Phoenix: Historia de los Juegos Paralímpicos’

El anime también tendrá sorpresas, en agosto podrás ver:

6 de agosto: The Seven Deadly Sins, la Ira Imperial de los Dioses.

20 de agosto:El Gran Farsante

27 de agosto: Aggretsuko, temporada 3

‘Toradora’, temporada 1

Nuevas películas y series infantiles en agosto para Netflix México

1 de agosto: Supermonstruos, el Nuevo Grupo

4 de agosto: Los Vigilantes de Malibú, la Siguiente Ola’

17 de agosto: Glitch Techs, temporada 2

Otras series y películas infantiles para el mes de agosto en Netflix

‘Peter Pan’

‘Tut Tut Cory Bólidos’

‘Campamento de Verano’

‘El Fascinante Laboratorio de Emily’

Toma nota o guárdalas en tu lista para que no te pierdas el estreno de tus series o películas favoritas.