Vicente Fox te podría cantar las mañanitas por 6 mil pesos

No, no leíste mal. Ahora el ex presidente de México podría ser el encargado de entonar tus mañanitas por la módica cantidad de 6 mil pesos.

Una sorpresa más de este 2020. El ex presidente Vicente Fox se unió a Cameo, una plataforma donde algunos famosos cobran por interactuar con las personas a través de videos personalizados.

El que fuera el mandatario de nuestro país del 2000 al 2006 dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que se había incorporado a dicha plataforma y hace algunos días ya comenzaron a aparecer sus primeros videos.

Los videos pueden ser de temáticas diversas, desde felicitaciones de cumpleaños, hasta anuncios para publicitar negocios. Hasta el momento, Fox tiene en su acervo dos videos de cantando las mañanitas y uno que hace mención a un negocio en Monterrey.

Aquí está el regalo perfecto para sus familiares mochos. Por la módica cantidad de 255 dólares, Vicente Fox te puede cantar las mañanitas en inglés, llamarte chilanga y presentarse como presidente de México.https://t.co/ra10ipHKB5 pic.twitter.com/CRztpVKnFE — Eduardo González (@EalexGlez) July 13, 2020

Si eres un cumpleañero extravagante o si deseas enviar unas mañanitas inusuales, solo tienes que unirte a Cameo, enviar el mensaje que deseas en tu video y pagar. Tu video te será enviado en un lapso de 24 horas.

¿Por qué Vicente Fox está haciendo estos videos? En su perfil se especifica que lo recaudado tiene fines de caridad, pero no se menciona ni el nombre de la institución ni la organización que podría recibir los ingresos.

Como dato curioso, entre las figuras públicas que también se encuentran en Cameo están Belinda y Jaime Camil, este último si especifica que lo generado es a beneficio de GlobalGiving, una organización sin fines de lucro.

Cameo cuenta con más de 15,000 personalidades en su directorio, así que, ya sabes cómo puedes contactar a tu celebridad favorita para solicitar un mensaje personalizado.