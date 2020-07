Gmail concentrará correos, videollamadas y documentos en un mismo lugar

Parece ser que Google está preparando un rediseño de su servicio de correo electrónico, mediante el cual también podrás acceder a todos tus documentos en línea, enviar mensajes instantáneos, realizar videollamadas y acceder a otras funciones y herramientas.

De acuerdo con una serie de diapositivas filtradas correspondientes a la conferencia Cloud Next, en la que Google suele presentar novedades relacionadas con sus servicios; con la nueva actualización de Gmail los usuarios podrán gestionar desde la plataforma no sólo sus correos electrónicos, sino también documentos, calendarios, videollamadas y mensajería instantánea; sin embargo se desconoce la fecha de este lanzamiento pues el gigante tecnológico aún no ha confirmado los rumores.

De acuerdo con las imágenes filtradas al utilizar Gmail los usuarios podrán abrir en una misma pestaña su correo, un documento de Google Docs y realizar una videollamada a través de Google Meet en una ventana flotante (picture-in-picture), de manera simultánea.

Cabe mencionar que a principios de año el portal «The Information» reveló que el plan de Google era ofrecer varios de sus servicios relacionados con la productividad en una misma aplicación, por lo que esta nueva versión de Gmail podría ser una realidad muy pronto.