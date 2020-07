Filtran imágenes del clásico NES versión Lego

Lego confirmó en sus redes sociales el lanzamiento próximo de un set inspirado en la clásica consola NES (Nintendo Entertainment System, por sus siglas en inglés), o al menos eso es lo que parece, pues en el corto video publicado sólo se alcanza a ver muy poco de este nuevo producto.

