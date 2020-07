Netflix cancela ‘El mundo oculto de Sabrina’

Quién diría que las oscuras aventuras de la bruja adolescente más conocida, terminarían después de dos temporadas y un especial navideño.

Netflix dio a conocer que «El mundo oculto de Sabrina» llegará a su fin en otoño próximo, cuando se estrene la segunda parte de la segunda temporada, decisión que tomó por sorpresa a los fanáticos que estaban a la espera de más aventuras de la bruja adolescente.

Aunque aún no hay fecha oficial para e estreno, o adelantos de lo que veremos en pantalla, sí se ha confirmado que la cuarta parte de la historia constará de ocho episodios.

https://www.instagram.com/p/CCZ0kqMHh6C/?utm_source=ig_web_copy_link

Al respecto Roberto Aguirre Sacasa, creador de la serie, publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que aseguró que se sentía orgulloso de su creación y además agradeció a todos los involucrados en el proyecto. Cabe mencionar que acompaña dicha publicación con una fotografía de Kiernan Shipka, quien interpreta a la joven bruja, caracterizada como su personaje de los años 70’s.

Our final chilling adventure begins this fall on @netflix. Hold on tight. So proud of this show, so grateful to everyone who worked on it…#sabrinanetflix! 🖤📺🎭🏆🌈💋👠⭐️ pic.twitter.com/iZ4f1bJvaM

— RobertoAguirreSacasa (@WriterRAS) July 9, 2020