Guarderías del IMSS retomarán actividades a partir de mañana

Mediante un comunicado de prensa el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dio a conocer que su servicio de guarderías se reiniciará de manera gradual a partir de mañana, 9 de julio, por lo que se implementará un protocolo sanitario estricto para garantizar la seguridad de los pequeños, sus familias y quienes allí laboran.

La decisión fue tomada por el instituto para ayudar a que las madres trabajadoras que se encuentran laborando en actividades esenciales no pierdan su empleo; para ello se realizó una encuesta que permitió conocer cuántas usuarias se encuentran laborando actualmente y requieren el servicio para sus hijos, y con base en los datos recabados se determinó la fecha de reapertura con una operación diferenciada de acuerdo al semáforo epidemiológico por localidad.

Es importante mencionar que si una unidad se encuentra en una localidad con semáforo epidemiológico en rojo, sólo se atenderá a hijos de trabajadoras en actividades esenciales y en un 25% de la capacidad; en semáforo naranja, se incluirá a madres que estén trabajando sin importar si se trata de actividad esencial y se atenderá en un 50% de la capacidad de la guardería; en semáforo amarillo será en un 75% de la capacidad, hasta llegar al 100% en semáforo verde.

El IMSS aseguró que para la operación de las unidades se tiene considerado un protocolo sanitario seguro, basado en evidencias científicas sólidas, con el fin de que las guarderías sean el mejor lugar para la estancia de los niños.

Las instalaciones fortalecerán las medidas generales de salud, higiene y limpieza, tales como: sana distancia, lavado de manos con técnica de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el uso de cubrebocas y careta por parte del personal que atiende directamente a los menores.

De igual manera se reforzarán las acciones del filtro sanitario para niños, adultos y personal de la guardería, que contempla la instalación de una estación de higiene en el vestíbulo; se sanitizarán las suelas de los zapatos mediante un rociador o tapete sanitizante, se aplicará gel a base de alcohol al 60-80% en manos (excepto a lactantes) y se medirá la temperatura con termómetro infrarrojo.

En caso de que un niño sea identificado con fiebre o datos de enfermedad transmisible, se emitirá un formato de Valoración Médica para que sea llevado por sus padres a la Unidad Médica Familiar que le corresponde.

En el supuesto de que se confirmara un caso o casos de COVID-19 en alguno de los centros de atención infantil del IMSS, se seguirán las recomendaciones emitidas por el Responsable de Vigilancia Epidemiológica de la Unidad Médica de apoyo; el tiempo de suspensión de actividades y las medidas de aislamiento que se requieran quedarán supeditados a las indicaciones del Área de Vigilancia Epidemiológica del Seguro Social.

En cuanto al personal de las guarderías, es importante destacar que recibieron capacitación sobre COVID-19 durante la Jornada Nacional de Sana Distancia, tuvieron a su disposición diversos cursos en línea en la plataforma www.climss.imss.gob.mx: “Todo sobre la Prevención del COVID -19”, «Plan de acción para el hogar ante COVID-19″, “Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil» y “Retorno seguro al trabajo en guarderías”.