Anonymous México hackea página de Condusef

Hace un par de semanas un grupo denominado como «Anonymous Iberoamerica» hackeó la página del Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred), y justo ayer, la tarde del 6 de julio ocurrió un nuevo ciberataque, esta vez dirigido a la web de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), aunque en esta ocasión los probables responsables se identificaron como «Anonymous México».

Los «hackers» mexicanos colocaron el siguiente mensaje en la página principal de Condusef:

AMLO, estamos hasta la madre… Condusef no nos responde de lo que tú y tus lacallos hacen, esta es la priemra [sic] de muchas teneemos [sic] todas las quejas de los ciudadanos que han descartado, evidencias que les vale madre, nuestro objetivo será banxico !! [sic] y vamos a filtrar las grandes cantidas [sic] que triiangulas entre tus minions !! necesitama [sic] un plan de acción económico… en la mañanera te daremos con todo #AMLOrenuncia #NoMoreCorruption #NoDumassPolitics wait fot the new wave #AMLO! Something big is coming. We Are: Anonymous

La dependencia reconoció que su página web fue atacada y aseguró que realizó un «análisis forense», con lo que se constató que sólo se modificó el archivo de la página inicial, por lo que no hay información comprometida y ningún dato fue vulnerado.