WhatsApp anuncia novedades

Dentro de poco tiempo la aplicación de mensajería WhatsApp lanzará varias novedades tanto para su versión móvil como de escritorio, entre las que destacan el nuevo modo oscuro, códigos qr y stickers animados.

De acuerdo con la aplicación, estas nuevas funciones estarán disponibles en próximas semanas para todos los usuarios mexicanos, aunque no confirmo la fecha exacta de su lanzamiento.

Los cambios incluyen el poder agregar nuevos contactos mediante código QR, lo que permitirá a los usuarios empezar a mensajear sin la necesidad de ingresar nuevos teléfonos. Además el modo oscuro llegará a WhatsApp Web, el cual se activará de manera automática, cuando la computadora detecte poca luz ambiental.

De igual manera las llamadas grupales también recibirán una actualización, para poner atención sobre algún asistente bastará con mantener el dedo presionado sobre el video, el cual se ampliará a modo de pantalla completa. Mientras que a los chatas grupales de máximo 8 personas, se les agregará el ícono de una cámara, que al ser presionado iniciará una videollamada con todos los participantes.

Finalmente los stickers cobrarán vida con pequeñas animaciones, lo que hará que sea más divertida la experiencia de los usuarios al utilizarlos.

New feature alert! We are rolling out Dark Mode on desktop, improvements to group video calls, Status in KaiOS – and coming in a few weeks, Animated Stickers and QR codes. pic.twitter.com/wflA9WO0wJ

— WhatsApp Inc. (@WhatsApp) July 1, 2020