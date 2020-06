Polvo del Sahara, perjudicial para quienes padecen alergias

Expertos advirtieron que las personas que padecen alergias o asma, podrían verse afectadas por la columna de polvo del Sahara, que continúa su viaje de más de 8 mil kilómetros a través del océano Atlántico hasta Norteamérica.

De acuerdo con el Dr. Allen Meadows, presidente del Colegio Americano de Alergias, Asma e Inmunología (American College of Allergy, Asthma, and Immunology), «las minúsculas partículas de polvo de la columna provocarán irritación en los ojos, la nariz y la garganta de todo el que esté en su camino, pero en particular entre los que sufren de alergias y asma».

Y agregó en un comunicado de prensa del colegio que, «esto no se relaciona con la alergia tradicional a los ácaros del polvo, sino que las tormentas de polvo, el aire contaminado y otros irritantes de exteriores pueden empeorar los síntomas del asma y hacer que respirar resulte más difícil».

Para que este tipo de alérgenos no te afecten, puedes seguir estas recomendaciones:

1.- Mantente al tanto de los informes meteorológicos que proveen información sobre la calidad del aire.

2.- No salgas de casa, y de ser posible utiliza aire acondicionado o ventiladores para refrescar el ambiente.

3.- Si tienes que salir utiliza mascarilla, pues además de prevenir la transmisión de la Covid-19, te ayudará a que no entren partículas de polvo en la nariz y boca.

4.- No suspendas tus medicamentos para controlar el asma o alergias.

5.- Mantén la calma. El estrés puede hacer que el asma y las alergias sean difíciles de gestionar, pues puede aumentar la duración y gravedad de los síntomas.

6.- Si tus síntomas empeoran durante esta época, consulta a tu alergólogo.