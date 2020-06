Osos de peluche mantienen la sana distancia en restaurante de París

Un restaurante de París encontró la solución para que los comensales cumplan con el distanciamiento social obligatorio en medio de la pandemia de COVID-19.

Ubicó osos de peluche en las mesas para mantener una distancia entre las personas.

A terrace in Paris has resolved the ′′ distance ′′ From this weekend 😉 pic.twitter.com/8SbxcMk8z1

Un usuario de Twitter capturó la llamativa imagen del local parisino, donde solo se pueden sentar en pareja en las mesas.

La medida de distanciamiento social se debe cumplir a pesar del levantamiento de las medidas de cuarentena impuestas en el país debido a la pandemia del covid-19.

Desde el inicio de la epidemia, 104 mil 300 personas han pasado por centros hospitalarios y de ellas 18.351 han tenido que ser atendidas en cuidados intensivos, mientras que 75 mil 351 ya han podido regresar a sus domicilios.

Aunque diversos usuarios señalan que los peluches gigantes ya habían salido en otra ocasión a las calles parisinas.

They’ve been out before now, they live in the furniture storage locker in the cellar…. pic.twitter.com/QuEAprTEML

— Simon Watkins (@Acton_Mainline) June 25, 2020