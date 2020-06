Nueva Delhi en alerta por enjambre de langostas

Los insectos barrieron la ciudad a las 11.30 am hora local, dijo en una entrevista a CNN Atul Kapur, el fundador de una empresa social que vive en Gurgaon. Después de 15 minutos, miles de langostas se asentaron en las terrazas y techos de las casas antes de ser arrastradas por los fuertes vientos.

Swarm of locusts in Gurugram now.. flying past the metro station .. ok then #2020 #locustswarms #Gurgaon pic.twitter.com/awhnhpoQEl

