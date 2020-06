¿Estresado? aprende a relajarte con estas 3 apps

Aunque la nueva realidad haya comenzado y las actividades no esenciales van reiniciando labores de poco en poco, es imposible no sentirse estresado ante la situación que se vive actualmente, sobre todo por que aún no existen vacunas o tratamiento contra la Covid-19.

Una de las maneras en las que podemos sentirnos menos abrumados y más relajados es mediante la meditación, aunque si no sabes como hacerla de manera correcta, podrías terminar con más estrés que antes.

Para aprender poco a poco a dejar de pensar en las cosas malas que te rodean y de paso, relajarte, puedes descargar una de estas tres aplicaciones:

1.- Calm: Meditación y sueño

Calm es la aplicación para meditar y que además puedes utilizar antes de ir a la cama para dormir mejor. Incluye meditaciones guiadas, historias para dormir, programas de respiración, clases magistrales y música relajante.

La meditación está dividida en diversos tópicos como: calmar la ansiedad, manejar el estrés, sueño profundo, enfoque y concentración, relaciones, romper hábitos y más, además tiene una sección enfocada a niños pequeños.

La descarga de la aplicación es gratuita, pero para utilizarla tiene planes de suscripción.

Disponible para iOS y Android.

2.- Medita:

Es una aplicación intuitiva y fácil de utilizar. En su versión gratuita ofrece un programa de 21 días para aprender a meditar, que incluye meditaciones guiadas de entre 3 y 10 minutos.

Disponible para iOS y Android.

3.- Insight Timer

Esta aplicación es parecida a una red social, pero enfocada en la meditación y relajación. Puedes encontrar meditaciones guiadas en más de 20 idiomas, así como música relajante y mantras.

Disponible para iOS y Android.

Con estas tres opciones podrás comenzar a realizar tus primeras meditaciones, lo que te permitirá relajarte y dormir mejor.