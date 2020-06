Jóvenes podrán seguir «soñando» en EUA

Más de 650 mil jóvenes hijos de migrantes en Estados Unidos (EUA), recibieron hoy la noticia de que la Corte Suprema de dicho país, rechazó el esfuerzo del presidente Donald Trump para poner fin a las protecciones legales que ofrece la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés).

Esto significa que por el momento los jóvenes conocidos como «dreamers», quedaron amparados de la deportación y mantendrán sus permisos para trabajar en EUA, aunque esto podría cambiar.

Pues de acuerdo con el presidente del tribunal, John Roberts, junto con cuatro jueces del ala liberal, explicó en el fallo que el gobierno no intentó correctamente poner fin al programa, por lo que el Departamento de Seguridad Nacional podría intentarlo nuevamente.

“Nosotros no decidimos si el DACA o su rescisión son políticas sólidas”, escribió Roberts. “Solo abordamos si la agencia cumplía con el requisito de procedimiento de proporcionar una explicación razonada de su acción. Aquí, la agencia no tuvo en cuenta los problemas conspicuos de si se debe mantener la indulgencia y qué hacer si hay algo que hacer sobre las dificultades para los beneficiarios de DACA”.

Al respecto la embajada mexicana en Estados Unidos, emitió un mensaje de apoyo a los «soñadores» en sus redes sociales.

.@EmbamexEUA saluda la decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos para mantener vigente el programa conocido como "Deferred Action for Childhood Arrivals" o #DACA, que otorga protección en contra de la deportación a alrededor de 700 mil jóvenes, la mayoría de origen mexicano.

