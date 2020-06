Flash Player se despedirá a finales de 2020

El año en curso se ha caracterizado por acontecimientos importantes que han repercutido a nivel global, desde la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el desplome en los precios del petróleo o la aparición del nuevo coronavirus, y ahora se le suma el fin de la distribución y actualizaciones del reproductor Flash Player.

Flash Player surgió hace más de dos décadas, durante las que fue utilizado para crear animaciones, videojuegos y elementos para páginas web. Luego de que Adobe anunciara que le daría fin a esta herramienta en 2017, comenzó a ser sustituido gradualmente por HTML5.

Hoy en día navegadores web en las computadoras de escritorio, como Chrome, Edge o Firefox, ya bloquean por defecto la ejecución de Flash, por lo que para ver algún sitio web que contiene elementos creados con el mismo, es necesario ir a manualmente a la configuración de la página.

El fin de Adobe Flash llegará con el fin del 2020, pues el próximo 31 de diciembre desaparecerá por completo de los navegadores y ya no habrá manera de ejecutarlo en las versiones que surjan de manera posterior.

A partir del 1 de enero de 2021, Flash ya no podrá ser usado en los navegadores y todo el contenido basado en dicho software será bloqueado para evitar su reproducción. Además, Adobe no permitirá la descargar del software desde su web y cualquier otra fuente de descarga será considerada como no oficial.