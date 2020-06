Llegan las Stories a Twitter

Los usuarios de Twitter pronto podrán crear sus propias Stories, aquellos contenidos que desaparecen a las 24 horas de ser publicados y que son populares en las redes sociales como Facebook e Instagram. La compañía acaba de anunciar que sus Fleets, ya están disponibles en la India, uno de los principales mercados de consumo de Internet en todo el mundo, por número de usuarios.

Fue el Director de Producto de Twitter, Kayvon Beykpour, quien ha anunciado la llegada de los Fleets a la India a través de un mensaje publicado en su cuenta. En Italia y en Brasil estuvieron a prueba hace solo dos semanas.

Namaste! Starting today, Fleets are coming to India. If you’re in India, check it out and let us know what you think! #FleetsFeedback 🇮🇳 pic.twitter.com/U6QiHynm1U

— Kayvon Beykpour (@kayvz) June 9, 2020