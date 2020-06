Hackers roban perfiles para incitar al odio: Policía cibernética

Los ciberdelincuentes utilizan fotos de menores de edad publicadas en perfiles de Facebook para sexualizarlas

Los ciberdelincuentes hackean los perfiles de los usuarios que comparten fotografías de menores de edad, para sexualizarlas y colocar textos que incitan a la pornografía y la violencia en redes sociales.

Derivado de denuncias ciudadanas, la Policía Cibernética identificó el perfil de un hombre que supuestamente compartía imágenes de una menor con huellas de violencia física y sexual, el cual resultó ser una cuenta falsa utilizada por los delincuentes para incentivar al odio, dicho perfil se reportó ante los representantes de dicha red social para su eliminación.

La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México exhorta a la Ciudadanía a no aceptar invitaciones o como amigos a personas desconocidas; evitar entrar a enlaces sospechosos que llegue a través de redes sociales o correos electrónicos; crear contraseñas robustas y de un mayor nivel de seguridad; activar los niveles de privacidad más elevados en sus cuentas de redes sociales.

La #PolicíaCibernética de la #SSC exhorta a los usuarios de internet a no compartir contenidos que pueden utilizarse como pornografía infantil https://t.co/MqSZpwKbBT pic.twitter.com/mfvBAgDFi5 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 9, 2020

Además, a los padres de familia, los invita a no compartir y publicar fotos de menores de edad con poca ropa o desnudos, pues son las preferidas por los ciberdelincuentes para ser robadas; no publicar la ubicación de colegios, parques o sitios que visiten regularmente en compañía de menores de edad; y no compartir fotos íntimas a través de mensajería instantánea o redes sociales.

Para cualquier denuncia la ciudadanía puede enviar un correo electrónico a policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx o al teléfono 5242 5100 extensión 5086, o a través de las cuentas de Twitter oficiales @SSC_CDMX o @UCS_GCDMX.

Según datos de la Unicef, los jóvenes (de 15 a 24 años) son el grupo de edad más conectado. En todo el mundo, el 71% están en línea, en comparación con el 48% de la población total.

Actualmente la tecnología digital ayuda brindando oportunidades de aprendizaje y educación a los niños en también puede hacer que los niños y adolescentes sean más susceptibles de sufrir daños en línea y fuera de línea. Los niños ya vulnerables pueden correr un mayor peligro de sufrir algún tipo de daño, incluida la pérdida de privacidad.

El estado emocional de niñas, niños y adolescentes es importante.

En UNICEF preparamos estas recomendaciones que pueden ayudar a padres y madres a contribuir a mejorar el estado emocional de sus hijos e hijas.https://t.co/P76gz0zOrM pic.twitter.com/pNlvAKT7yu — UNICEF México (@UNICEFMexico) June 9, 2020

La agencia señala que el 92% de todas las URL de abuso sexual infantil identificadas a escala mundial por la Internet Watch Foundation están alojadas en solo cinco países: Canadá, los Estados Unidos, la Federación de Rusia, Francia y los Países Bajos.

Sus investigadores reconocen que el uso excesivo de la tecnología digital puede contribuir a la depresión y a la ansiedad infantil. Por el contrario, los niños que tienen problemas fuera de línea a veces pueden entablar las amistades y recibir el apoyo social en línea que no están recibiendo en otros lugares. Las nuevas tecnologías, como las criptomonedas y la Web Oscura, están facilitando la transmisión en vivo del abuso sexual infantil y otros contenidos dañinos, y desafiando la capacidad de las fuerzas del orden para mantenerse al día.

Añaden que los esfuerzos para protegerlos deben centrarse especialmente en los niños vulnerables y desfavorecidos, que podrían tener menos posibilidades de comprender los riesgos en línea.