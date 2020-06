Rockea sin salir de casa con el Download Festival

2020 sin duda ha sido un año duro para los eventos masivos, pues alrededor del mundo exposiciones, conciertos y festivales musicales han sido reagendados o hasta cancelados. Sin embargo la tecnología ha permitido que algunos de estos eventos se trasladen a los dispositivos digitales, para que los fanáticos puedan disfrutar de la experiencia sin salir de casa.

El festival británico «Download», cuya historia inició en 2003 en Leicestershire, Inglaterra, y que ha sido el escenario para artistas de la talla de Audioslave, Metallica, Linkin Park, Korn, Slipknot, Guns N’ Roses, Tool y Rammstein, fue otro de los eventos que tuvo que cancelar su edición 2020.

Por lo que los amantes del rock se quedarán con las ganas de ver en vivo a Kiss, Iron Maiden, y System of a Down, quienes se presentarían del 12 al 14 de junio próximos. Sin embargo no todo está perdido, pues los organizadores del festival anunciaron «Download TV», la versión digital del mismo donde podrás disfrutar la actuación de las tres bandas anteriormente mencionadas.

Para poder ver el contenido de Download TV tendrás que ingresar a su canal oficial de Youtube los próximos 12, 13 y 14 de junio, así como a sus redes sociales, donde se transmitirá material exclusivo, contenido interactivo, entrevistas y la presentación de tus bandas favoritas.

Conoce la cartelera completa aquí.