Twitter se defiende, censura tuit de Trump

Luego de que comenzara una disputa entre Twitter y el mandatario de los Estados Unidos de América (EUA), porque el algoritmo de la re social colocó una advertencia sobre contenido falso en dos tuits de Trump, el día de hoy el gigante tecnológico emitió una nueva advertencia al catalogar y censurar un mensaje del presidente por glorificar la violencia.

El tuit pubicado por Trump hace referencia a las protestas que comenzaron esta mañana en Minneapolis, derivadas de la muerte de George Floyd, un hombre afroamericano que falleció asfixiado al momento de ser detenido y sometido por un policía; en su mensaje el mandatario aseguró que se había comunicado con el gobernador de dicho estado, Tim Walz, para externar el respaldo del Ejército ante el caos que se ha vivido los últimos días en la ciudad.

“Estos matones están deshonrando la memoria de George Floyd y no dejaré que eso suceda”, escribió Trump y agregó: “cualquier dificultad asumiremos el control, pero si comienza el saqueo, comenzará el tiroteo“, para advertir a los protestantes que si los destrozos continúan enviará a la Guardia Nacional.

….These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020