Nueva estafa, usb que presuntamente protege de redes 5g

No, las redes 5g no son las responsables de la propagación del nuevo coronavirus, tampoco son utilizadas por gobierno o empresarios para eliminar a la «población más débil» y lo más importante, no representan ningún tipo de daño para las personas.

Lamentablemente muchos individuos que se dedican a propagar teorías de conspiración, han convencido a las personas de la red 5G es la causa de todos los males que están azotando actualmente a la humanidad, lo que ha llevado a personas en varias ciudades europeas a derribar o incendiar las torres que emiten estas ondas de radio.

Ante este panorama, los estafadores han encontrado un nuevo nicho de mercado, y aprovechando el desconocimiento de la gente sobre esta nueva tecnología, sumado a la información falsa que está al alcance de todos, han desarrollado productos falsos como el «5GBioShield», un dispositivo que promete utilizar «tecnología de catalizador holográfico cuántico» para proteger hasta una casa familiar contra los efectos del 5G.

Sin embargo la realidad es otra, pues la empresa de seguridad PenTestParners compró un dispositivo 5GBioShield, para poner a prueba y analizar su «tecnología de catalizador holográfico cuántico». Al abrir el dispositivo, los investigadores sólo encontraron memoria USB de 128MB. Cabe mencionar que el precio del «5GBioShield» es de entre 350 y 405 dólares (alrededor de 9 mil pesos mexicanos).

Pero lo que más llama la atención de este asunto es que Tony Hall, miembro externo del Comité Asesor 5G de Glastonbury, Reino Unido, publicó en un reciente informe que recomienda el uso de 5GBioShield: «usamos este dispositivo y lo encontramos útil».

En dicho informe Hall incluyó referencias que relacionan falsamente la propagación del coronavirus con el 5G, así como otras afirmaciones apócrifas como que «bandadas de pájaros [caen] del cielo muertas cuando se enciende el 5G», y que «a la gente le sangra la nariz y aumentan las tasas de suicidio».

Al final la decisión de compra de este dispositivo recae en los usuarios, a quienes PenTestParners recomienda que tomen en cuenta que en la actualidad no existen pruebas que confirmen los supuestos daños del 5G en la salud de los humanos, y tampoco hay pruebas que nos digan que una memoria USB de 128MB nos va a proteger de un «virus humano transmitido por antenas de telecomunicaciones».