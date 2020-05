Trump le declara la guerra a Twitter

Luego de que la red social favorita del presidente de los Estados Unidos señalara como falsa la información compartida por el mandatario en algunos de sus tuits, Donald Trump declaró que regulará o cerrará Twitter por «silenciar las voces conservadoras y amenazar la libertad de expresión».

Esta situación comenzó el 26 de mayo del presente año, cuando el algoritmo de Twitter de revisión de datos, colocó una advertencia de falsedad en dos publicaciones del presidente estadounidense, las cuales hablaban sobre un presunto fraude electoral en las votaciones por correo.

There is NO WAY (ZERO!) that Mail-In Ballots will be anything less than substantially fraudulent. Mail boxes will be robbed, ballots will be forged & even illegally printed out & fraudulently signed. The Governor of California is sending Ballots to millions of people, anyone….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020

Ante este hecho, Trump estalló contra la red social, a la que acusó de interferir en las elecciones presidenciales del 2020: «Twitter ahora está interfiriendo en las elecciones presidenciales de 2020. Dicen que mi declaración en las boletas por correo, que conducirá a la corrupción y el fraude masivo, es incorrecta, basada en la verificación de hechos por CNN Noticias Falsas y el Amazon Washington Post».

.@Twitter is now interfering in the 2020 Presidential Election. They are saying my statement on Mail-In Ballots, which will lead to massive corruption and fraud, is incorrect, based on fact-checking by Fake News CNN and the Amazon Washington Post…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020

El día de hoy el presidente estadounidense le declaró la guerra a Twitter, asegurando que regulará o cerrará la red social, antes de que la misma silencie por completo a las voces conservadoras: «Los Republicanos sienten que las redes sociales silencian totalmente las voces conservadoras. Las vamos a regular, o cerrar, antes de que algo así ocurra. Ya vimos que lo intentaron, y fallaron, en 2016».

Republicans feel that Social Media Platforms totally silence conservatives voices. We will strongly regulate, or close them down, before we can ever allow this to happen. We saw what they attempted to do, and failed, in 2016. We can’t let a more sophisticated version of that…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2020

Finalmente el mandatario concluyó sus declaraciones con el siguiente mensaje: «Twitter está sofocando completamente la LIBERTAD DE EXPRESIÓN, y yo, como Presidente, ¡no permitiré que suceda!».