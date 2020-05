¿Las compañías deben pagar renta de los empleados que trabajan en casa?

La nueva realidad a la que regresaremos una vez que finalice la pandemia por el nuevo coronavirus traerá muchos retos, pero de igual manera, muchas oportunidades por ejemplo, es probable que muchos de los trabajos cambien, con más días de «home office», jornadas reducidas y horarios escalonados, lo que sin duda podría significar un ahorro en transporte o gasolina, comida y vestimenta para los trabajadores.

Sin embargo hay algo que muchas empresas no han pensado, el trabajar desde casa implica que los empleados deberán gastar más electricidad, agua, servicio de internet y hasta renta, gastos que en teoría se estarían ahorrando las compañías.

Ante este panorama y de acuerdo con una nota publicada por el diario suizo Tages-Anzeiger, la Corte Suprema de Suiza declaró que los empleadores deberán de contribuir con la renta de sus trabajadores, si esperan que los mismos laboren desde sus hogares.

La corte federal tomo esta decisión, la cual aún no ha sido hecha pública, luego de que un despacho de contadores despidiera a un empleado que trabajaba desde casa. La compañía contable alegó que no formalizó un acuerdo previo con el asalariado, por lo que no estaban obligados a pagar parte de su renta. La corte, por su parte, rechazo dicho argumento y agregó que incluso si el trabajador quería podría solicitar una compensación retroactiva por la renta, luego de que dejara la compañía.

Cabe mencionar que esta es la primera vez que la Corte Suprema Suiza ha tenido que lidiar con el tema de las rentas para empleados que trabajan desde casa, y es probable que este tema comience a ser discutido por varias autoridades en diferentes países, pues sin duda, el trabajo en casa llegó para quedarse.