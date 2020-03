Las novedades de Netflix para abril

Series

Nailed it! – Temporada 4 (01/04/2020) La Casa de Papel – Temporada 4 (03/04/2020) The Midnight Gospel (20/04/2020) El Ingrediente Secreto: Cannabis (20/04/2020) La Casa de las Flores – Temporada 3 (23/04/2020) After Life: Más Allá De Mi Mujer – Temporada 2 (24/04/2020) The Last Kingdom – Temporada 4 (26/04/2020) Yo Nunca (27/04/2020) A Tres Metros Sobre el Cielo (29/04/2020) The Midnight Gospel Netflix Abril 2020 Mexico The Midnight Gospel

Series sin fecha de estreno confirmada:

The Walking Dead – Temporada 9 El Dragón: El Regreso de un Guerrero – Temporada 2 Del Sunderland Hasta la Muerte – Temporada 2

Películas

Pasante de Moda (01/04/2020) La Casa de Papel: El Fenómeno (03/04/2020) Amor, Boda, Azar (10/04/2020) ¿Conoces a Joe Black? (10/04/2020) Conoces A Joe Black Netflix Abril 2020 Mexico ¿Conoces a Joe Black? El Club de los Cinco (10/04/2020) Sergio (17/04/2020) El Silencio del Pantano (22/04/2020) Misión de Rescate (24/04/2020) Mentiras Peligrosas (30/04/2020)

Películas sin fecha de estreno confirmada:

Forrest Gump Una Dama Sobre Ruedas El Seductor Solo Tú Barry Seal: Solo en América

Documentales y especiales

Los Problemas de la Química (01/04/2020) Chris D’Elia: No Pain (14/04/2020) Condena y Redención: El Caso de Cyntoia Brown (29/04/2020)

Documentales y especiales sin fecha de estreno confirmada

The Iliza Schlesinger Sketch Show Mauricio Meirelles: El Camino del Caos

Series y películas de anime

La Guerra de los Mapaches Pompoko (01/04/2020) Susurros del Corazón (01/04/2020) El Increíble Castillo Vagabundo (01/04/2020) La Colina de las Amapolas (01/04/2020) Se Levanta el Viento (01/04/2020) Ponyo y el Secreto de la Sirenita (01/04/2020) El Recuerdo de Marnie (01/04/2020) Hi Score Girl – Temporada 2 (09/04/2020) Drifting Dragons (30/04/2020)

Películas y series infantiles

Spirit: Cabalgando Libre – Academia de Equitación (03/04/2020) Los Héroes del Apocalipsis – Temporada 2 (17/04/2020) Los Hermanos Willoughbys (22/04/2020)

Películas y series para niños sin fecha de estreno confirmada

Stuart Little 2: La Aventura Continúa Pie Pequeño: En Busca del Valle Encantado Barbie Dreamhouse Adventures: ¡Vamos Equipo Roberts!