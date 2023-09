¿Cómo obtener mi RFC con código QR?

Sigue los pasos y obténlo en pocos minutos. / Archivo

Si no sabes cómo descargar tu RFC con código QR, no busques más; a continuación te explicamos paso a paso cómo obtenerlo

Con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con código QR; se pueden corroborar los documentos oficiales con solo utilizar un programa apto para leer el código de barras bidimensional o código QR, como se le conoce habitualmente.

Obtenerlo no es nada difícil. Es un trámite igual a cuando se consigue el RFC con homoclave. Al seguir el proceso mediante la página oficial de internet del Servicio de Administración Tributaria (SAT); lo tendrás en solo unos minutos.

Ahora bien, si quieres hacerlo presencialmente; acude a una de las oficinas del SAT cerca de tu domicilio, pero recuerda agendar previamente la cita para ser atendido.

¿Qué es el RFC?

En México el RFC es una clave proporcionada por el SAT para identificar a los contribuyentes con una actividad económica que los sustenta. Además, es de carácter obligatorio para cualquier ciudadano mexicano, desde adultos mayores hasta niños. Es así que el SAT puede saber quiénes contribuyen y quiénes no. En el caso de un menor, no se asigna homoclave porque no son contribuyentes, pero sí poseen RFC, necesario para trámites escolares.

A los adolescentes sujetos al régimen de asalariados; que deban obtener RFC con homoclave, se les asigna al conseguir empleo y con 16 años cumplidos.

Beneficios del RFC con código QR

EL RFC concede beneficios a los que se inscriben en el SAT y obtienen este importante documento, en los que destacan; tramitar documentos; solicitar créditos bancarios y becas escolares; comprar y/o vender inmuebles con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit); participar en Afores y acceder a los servicios del Seguro Social.

A su vez, se puede declarar y pagar impuestos; servicios básicos; identificarse como contribuyente formal y capacitarse en el caso de los empresarios jóvenes; quienes se adentran al campo de los negocios, emitir facturas legales a clientes y distribuidores.

¿Cómo obtener mi RFC con código QR?

Ingresa al sitio oficial del SAT .

Ahí, ubica la pestaña “Trámites del RFC . En el menú desplegable, elige “Obtén tu cédula de identificación fiscal”.

Ahora, ingresa tu RFC y contraseña. Haz clic en Enviar.

Cuando estés dentro, tendrás tu CIF y verás varias opciones; Imprimir, Descargar y un código QR que puedes escanear para almacenar datos en tu dispositivo.

Al concluir este proceso, ya tendrás a la mano el documento, listo en cualquier momento.