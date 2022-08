Si eres de las personas que les gusta más tener la privacidad de su WhatsApp ocultando la ‘última conexión’ o el ‘en línea’, esta información te interesa.

WhatsApp tuvo una nueva actualización en la que ya te permite ocultar tu última conexión para todos tus contactos -como era antes- o bien ocultarlo para uno o varios contactos en específico.

Puedes leer también: Conoce las nuevas funciones de WhatsApp: Abandona grupos sin avisar y oculta tu estado ‘en línea’

Pasos para ocultar la última conexión de WhatsApp a ciertos contactos

Antes de comenzar, asegúrate que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de Android o App Store de Apple, si ya actualizaste la app y aún no te aparece la función, no te preocupes, recuerda que todavía se está desplegando de manera paulatina por todo el mundo.