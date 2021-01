Los despachos de cobranza tienen límites. ¡Conócelos!

1.- No te pueden amenazar ni dañar la integridad de tu familia. Simplemente no lo pueden hacer y menos con los familiares, y en ese caso se pueden poner una denuncia contra estos despachos de cobranza en la misma página de REDECO.

2.- No le puede cobrar a terceros, solo el deudor es quien debe pagar a la entidad financiera, pero no pueden cobrarle a un familiar o amigo que hayas puesto como contacto, sólo podrían cobrarle al aval o al deudor solidario.

3.- No pueden enviar escritos judiciales o hacerse pasar por un organismo jurisdiccional o que tengan una autoridad pública, nadie puede ir a la cárcel por una deuda con un banco o una Sofome y no te pueden embargar, sólo se puede hacer si tienen una orden de un juez.

4.- No pueden establecer registros adicionales a los ya existentes como el Buró de Crédito, es decir que no pueden sacar una lista negra de los que no han pagado, no pueden poner un aviso afuera de tu casa y en ese caso puedes poner una denuncia.