Endometriosis afecta a una de cada cinco mujeres en Querétaro

El dolor de vientre al menstruar no es normal; la endometriosis es responsable del 30% de los casos de infertilidad, informó el ginecólogo Alfonso Zúñiga

La endometriosis es una enfermedad crónica, es decir, no se quita, sólo se controla y afecta considerablemente la calidad de vida de las mujeres que lo padecen, causando diversas molestias, que incluso, pueden llegar a ser incapacitantes, informó el ginecólogo obstetra Alfonso Zúñiga Carmona, jefe de Ginecología del Hospital Star Médica de Querétaro.

En entrevista exclusiva, Zúñiga Carmona informó de qué se trata esta enfermedad, cuáles son los síntomas, el tratamiento y por qué afecta a millones de mujeres en el mundo.

“La endometriosis son implantes de células endometriales. Son las células que normalmente están en el interior de la cavidad uterina, dentro de la matriz y que se implantan afuera de esa zona, probablemente se implantan en el peritoneo que es la capita que recubre el intestino y todos los órganos abdominales y eso puede ocasionar muchas molestias”, dijo Zúñiga Carmona.

¿EL DOLOR EN LA REGLA, ES NORMAL?

La molestia clave en la endometriosis, es la dismenorrea, eso significa dolor en las menstruaciones. Aclaró que la dismenorrea puede tener algunas otras causas, pero en el caso de la endometriosis es lo más común. “Cuando la dismenorrea es severa o incapacitante, que evite que la mujer acuda a trabajar o realizar sus funciones habituales, es un foco rojo de que tienes que acudir al médico; otro síntoma, pero que sólo se presenta en un tercio de los pacientes es el dolor en las relaciones sexuales, sobre todo se identifica con el dolor en ciertas posturas, que es donde en el acto se tocan estos focos de endometriosis y despierta el dolor”, informó el especialista. Exhortó a que las mujeres no normalicen este dolor.

¿CUÁL ES LA CALIDAD DE VIDA?

La endometriosis es una enfermedad que afecta la calidad de vida de la paciente y es una de las principales causas de incapacidad, además, es responsable del 30 por ciento de los casos de infertilidad en la mujer, informó el jefe de Ginecología del Hospital Star Médica.

Asimismo, dio a conocer que de acuerdo a los casos detectados en el estado, al menos una de cada cinco mujeres en Querétaro puede tener endometriosis. Pacientes muy jóvenes y en edad reproductiva.

“Es una cifra elevadísima, podría asegurar que de esas miles de mujeres con endometriosis en el estado de Querétaro, sólo un porcentaje muy bajo lleva un tratamiento, e incluso sabe que tiene endometriosis”, refirió.

Zúñiga Carmona consideró que cualquier hospital sea público o privado debería de extender una incapacidad a las mujeres que sufren de dismenorrea a causa de la endometriosis, ya que es un dolor por el cual muchas de estas pacientes no pueden acudir a trabajar y les afecta en la calidad de vida.

AVANCE EN LA MEDICINA

La endometriosis es una enfermedad crónica que no tiene cura, sólo se controla, como la diabetes o hipertensión, sin embargo, hoy en día existen diversos tratamientos que pueden asegurar una disminución en los dolores o síntomas que esta produce.

Para detectarlo puede ser a través de una laparoscopía, o ultrasonidos para casos más severos, sin embargo, lo ideal en estos casos es la cirugía, sobre todo para aquellas mujeres que deseen embarazarse, informó.

Zúñiga Carmona dio a conocer que, actualmente, en el último congreso de cirugía laparoscópica realizado por el American College se informó que apenas se están identificando cinco genes con los cuales podría haber un diagnóstico a tiempo de la endometriosis.

“Esto es muy nuevo, todavía no lo tenemos ni en México ni en Querétaro, incluso no se ha logrado establecer, pero sí sería un método no invasivo, sería una muestra de sangre que nos pudiera dar esa confirmación de la enfermedad”, mencionó el ginecólogo obstetra.