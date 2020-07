¡Infórmate! Así será la marcación telefónica a partir de agosto

La marcación telefónica cambiará, ahora todas las llamadas que haga dentro del país a teléfonos móviles y fijos sólo podrán completarse si marcas 10 dígitos

Redacción

Aunque desde hace un año cambió la marcación telefónica de todo el país, se dio un “periodo de convivencia” que todavía permitía llamar usando los prefijos 044, 045 y 01, lo cual concluirá el próximo 3 de agosto

A partir de ese día en México se dejarán de usar los números prefijos, ahora las llamadas se modificarán y serán a 10 dígitos, incluso si quiere llamar al extranjero no se usará el número 1 después del código del país. Así lo informó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Si en esa fecha o después no marca a diez dígitos, los sistemas telefónicos no reconocerán la marcación y la llamada no se completará, informó el IFT.

ACTUALIZA TU AGENDA

En la nueva marcación telefónica es importante tomar en cuenta que los números que tiene almacenado en su celular pueden contar con los prefijos 01, 044 o 045, por lo que será necesario eliminarlos. También es posible que los números fijos que tenga almacenados en la agenda de su celular estén registrados con siete u ocho dígitos, por lo que habrá que guardarlos con la clave de larga distancia de la ciudad para que tengan 10 dígitos y así completar exitosamente las llamadas.

No olvide revisar si tiene números nacionales registrados con el prefijo 1, pues también tendrá que eliminar dicho dígito.

¿Ya actualizaste tu directorio telefónico? ¡No esperes más! A partir del 3 de agosto, ya no tendrás que usar los prefijos 01, 044 y 045. Terminó el periodo de convivencia entre la marcación anterior y la actual, ahora todos #MarcamosA10 https://t.co/aIoXQEFqlG pic.twitter.com/cHRqtUf8p5 — IFT (@IFT_MX) July 29, 2020

LLAMADAS DESDE EL EXTRANJERO

Si se encuentra en otro país y desea realizar una llamada a un número celular de México, ya no deberá marcar el prefijo 1.

De esta forma, el código a larga distancia del país será 52 y el número nacional a 10 dígitos.

¿QUÉ PASARÁ SI NO MARCAS A 10 DÍGITOS?

A partir del 03 de agosto si no realiza la llamada sólo a 10 dígitos no se podrá comunicar, pues los sistemas telefónicos no reconocerán la marcación y la llamada no se podrá concretar.