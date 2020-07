¿No sabes en qué AFORE estás? Realiza la búsqueda aquí

El trámite para conocer en qué AFORE te encuentras es sencillo y requiere de mínimos requisitos para conocerlo

Redacción

Conocer el AFORE y tener todo en regla es importante y evitará muchos problemas en el futuro, de acuerdo con un sondeo realizado por la plataforma de servicios financieros Coru.com el 34.5 por ciento de los jóvenes de 20 a 39 años no tienen plan de ahorro para el retiro y 6.5 por ciento no sabe si tiene alguna Afore. Un 45.5 por ciento sí tiene una AFORE, pero no sabe en qué institución.

CONOCE EL AFORE

Las opciones para conocer en qué AFORE se encuentra registrada la cuenta son tres:

Por teléfono: llamando sin costo a SARTEL, al 55 1328-5000. Por Internet: en e-sar.com.mx, ingresando a la sección Localiza tu AFORE A través de la App AforeMóvil.

Para realizar la consulta deberá tener a la mano el Número de Seguridad Social (NSS) del IMSS, si cotiza para ese instituto, o tu Clave Única de Registro de Población (CURP), si cotiza para el ISSSTE.

Puede encontrar esos datos en los talones de pago o en documentos emitidos por el IMSS o el ISSSTE.

Si ha decidido localizar su AFORE a través de la página de www.e-sar.com.mx necesita tener a la mano su Número de Seguridad Social y una cuenta de correo electrónico.

Ingrese a la página del e-sar de clic en ‘localiza tu AFORE’, ingrese los datos que solicitan y posteriormente el sistema arrojará el nombre de la institución donde se encuentra cotizando.

Te puede interesar: Todo lo que debes saber sobre la verificación vehicular en…

CAMBIARSE DE AFORE

El cambio de AFORE es uno de los trámites más importantes en el Sistema de Ahorro para el Retiro, ya que permite elegir la administradora que resguardará e invertirá el ahorro.

Cuando ya haya decidido con qué institución cambiarse siga los siguientes pasos:

Contacte a la AFORE a la que se quiere cambiar y solicite la visita de uno de sus Agentes Promotores, o bien, acuda directamente a una de sus sucursales.

Cuando los contacte el agente promotor le proporcionará los siguientes documentos a través de un dispositivo electrónico. Revíselos bien y fírmelos: Solicitud de Traspaso, Contrato de Administración de Fondos para el Retiro, Documento de Rendimiento Neto.

Recibirá en su teléfono un folio de la solicitud de traspaso que deberá proporcionarle al Agente Promotor para que continúe con su trámite. El Agente Promotor grabará un video en el que debe usted reconocer que está llevando a cabo el cambio de AFORE.

Si es necesario, deberá obtener un Folio de Conocimiento del Traspaso. Hay tres medios por los cuales puede obtenerlo, uno es en el portal www.e-sar.com.mx, en la aplicación AforeMóvil o el Centro de Atención Telefónica Tu Traspaso: 5541703454

Este folio es requisito cuando se ha cambiado de AFORE más de dos veces en los últimos tres años; recertificaste la cuenta para permanecer un año más en la AFORE en la que estás; tiene saldo de más de $10,425.60 pesos de Ahorro Voluntario; en el último año realizó Ahorro Voluntario y Solidario por más de $1,737.60 pesos; o tiene derecho a elegir el régimen de pensión de la Ley del Seguro Social de 1973.

Te puede interesar:Así puedes tramitar un permiso provisional para circular en…

IMPORTANTE

En caso de que aún no tenga conformado un Expediente de Identificación electrónico, que incluye tu fotografía digital y tus datos biométricos (huellas digitales), la AFORE a la que se va a cambiar se encargará de integrarlo.

Puedes cambiarte una vez al año y en una segunda ocasión en ese mismo año, solo si se cambia a una con mayor rendimiento.

El cambio de AFORE es totalmente gratuito.