¿Quieres vender tu casa? Conoce la guía con los requisitos

Querétaro se encuentra dentro del top 10 con más casas en venta anuales, ocupando el lugar número cinco del sitio de acuerdo al portal de Vivanuncios

Si por algún motivo ha decidido vender su casa, es muy importante que conozca ciertos requisitos y trámites que se deben realizar de la mano de un experto para llevar a cabo con éxito la venta y así evitar cualquier tipo de fraude.

La venta de una casa podría resultar compleja si no se tiene el conocimiento acerca de los documentos y factores que esto implica, entre ellos están el precio, la forma de pago, el entorno donde se encuentre y las condiciones del inmueble.

Una vez que se hayan considerado este y otros aspectos deberá decidir si usted mismo hará el proceso de venta del inmueble o recurrirá a los servicios que ofrecen las agencias inmobiliarias, quienes además de adquirir todo el proceso que implica cerrar el trato de venta, brindarán información sobre el comportamiento del mercado inmobiliario y aspectos jurídicos del mismo.

INMOBILIRIAS Y CÓMO EVITAR FRAUDES

Una agencia o agente inmobiliario deberá siempre identificarse como afiliado de un sistema o asociación inmobiliaria reconocida, además de tener la suficiente experiencia y dar los datos para demostrar su capacidad legal para promover un inmueble.

Al respecto, Juventino Durán Sánchez, franquiciatario de la agencia Alfa Inmobiliaria Vittal de Querétaro, refiere que antes de otorgar una propiedad a algún agente para que realice el proceso de venta, es importante que éste le muestre al interesado su licencia para poder operar.

Informó que el 17 de noviembre de 2017, en el periódico “La Sombra de Arteaga”, se publicó la Ley Inmobiliaria del estado de Querétaro, donde la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Sedesu) regula a todas las agencias y agentes inmobiliarios, para garantizar a toda persona física y moral que tiene la intención de realizar una operación de compra-venta, que su patrimonio y operación será transparente y segura.

REQUISITOS

Conociendo y eligiendo al asesor inmobiliario de su interés se comenzará con la integración de documentos para el expediente de venta de la propiedad.

Es necesario conocer el estado civil del vendedor, “si el vendedor está casado por bienes separados no hay problemas, pero si la propiedad se compró durante el matrimonio se debe tener la autorización del cónyuge para la venta, mientras el cónyuge no dé la aprobación de venta, no se puede realizar ningún trámite, en caso de autorizarlo se le piden sus documentos y deberá estar presente en el proceso de la venta”, explicó Durán Sánchez.

Posterior a la investigación de la sociedad conyugal realizada por el franquiciatario, es necesario tener a la mano:

Escritura o título de propiedad (escritura de antecedentes)

La cancelación de escritura en caso de existir

Licencia de construcción

Aviso de término de obra

Certificado de número oficial

Planos

Predial al corriente

Reglamento de condominio (en caso de que el inmueble esté suscrito a este régimen)

Carta de no adeudo de mantenimiento en caso de aplicar.

Para el caso de que el inmueble haya sido habitado por el vendedor y se pretenda exentar el ISR se deberá presentar, alguno de los siguientes comprobantes a nombre del vendedor, descendientes o cónyuge del mismo, y con el domicilio del inmueble a vender:

Credencial de elector, últimos tres recibos de luz, agua o teléfono fijo, últimos seis estados de cuenta bancaria o de tarjetas de crédito no bancarias.

En caso de ser persona moral deberá presentar un acta constitutiva, identificación oficial vigente, poder notariado para actos de dominio, CURP, acta de nacimiento y RFC de la empresa.

DETERMINANTES DE UNA VENTA EXITOSA

La vivienda deberá tener el precio adecuado a la realidad y zona donde se ubica, explica Juventino Durán.

Es decir, primero se tendrá que hacer un comparativo de mercado, valuar las condiciones de su inmueble y si no define qué precio darle, podría contratar a un perito valuador cuyo precio por avalúo en Querétaro va desde los $3,500 pesos hasta los $5,000 mil pesos.

ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN

Para llegar al mayor número de clientes deberá elegir los mecanismos apropiados para promocionar la vivienda durante un tiempo adecuado, como por ejemplo.

Letreros visibles desde la calle. Carteles distribuidos por los lugares cercanos a tu domicilio. Anuncios en revistas y periódicos. Un letrero fuera de la propiedad Utiliza internet. Hay diversos portales que promueven la venta de vivienda, los cuales ofrecen la oportunidad de agregar fotos, videos y planos para una mejor promoción. Firmar un contrato con el profesional inmobiliario.

EL PAPEL DEL NOTARIO

El Notario desempeña un papel importante en la compra y venta de una vivienda, pues será el encargado de dar certeza jurídica tanto a la parte vendedora como a la parte compradora.

De acuerdo a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el Notario revisará la validez de los documentos presentados por la parte vendedora, y de acuerdo con los mismos, determina la capacidad legal de ésta última para disponer del inmueble.

El Notario obtiene del Registro Púbico de la Propiedad correspondiente y de las distintas tesorerías o administraciones de rentas, las constancias en los que se acredita que el inmueble está libre de gravámenes o limitación de dominio y que el propietario está al corriente del pago de sus contribuciones.

El Notario Público calcula recauda y paga los impuestos locales y federales que cause la compraventa de la casa, expide un testimonio (copia certificada de la escritura con todos sus comprobantes) y tramita su inscripción al Registro Púbico de la Propiedad donde se registra al nuevo propietario.

Cobra los derechos del avalúo, gestorías, y demás gastos que genere una escrituración.

OFERTA INMOBILIARIA EN QUERÉTARO

En 2019 Vivanuncios, el portal inmobiliario de eBay, precisó que Querétaro ocupa el quinto lugar de mayor oferta de vivienda en línea y cuenta con una oferta de más de 12 mil inmuebles: 80 por ciento en venta y 20 por ciento en renta.

La Ciudad de México, Estado de México, Quintana Roo y Nuevo León, tienen el primero, segundo, tercero y cuarto lugar respectivamente.

Añadieron que la distribución de la oferta inmobiliaria en Querétaro se divide en 50 por ciento casas en venta, 17 por ciento terrenos en venta, 14 por ciento departamentos en venta, 11 por ciento casas en renta, y otros 8 por ciento en departamentos de renta.

Actualmente el costo promedio de venta de una casa de tres habitaciones de aproximadamente 175 m2 en Querétaro es de $13,000 por metro cuadrado, mientras que el precio de venta para un departamento de 93 m2 es de $21,500 por metro cuadrado

