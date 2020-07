Así puedes obtener el IMEI de tu celular y bloquearlo ante robo o extravío

El número de IMEI es único en cada celular y nunca se repite, es lo que le da identidad a un Smartphone, por ello es importante conocerlo y guardarlo



Lorena Rudo

De acuerdo al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT),el IMEI, es el código internacional de identidad que tiene cada teléfono celular y que lo distingue de manera única.

Es la huella de identidad del dispositivo móvil, lo que es equiparable a la huella digital de las personas.

OBTENER EL IMEI

Para obtener el código IMEI de tu teléfono lo más fácil es marcar *#06# desde tu celular y te aparecerá un código de 15 a 17 dígitos.

También lo puedes consultar yendo a la configuración del teléfono, de ahí pulsar en sistema, acerca del dispositivo, estado e información del IMEI

O muchas veces va impreso en la parte posterior del celular.

Es recomendable guardar el código IMEI del celular en un lugar seguro para que en caso de extravío, pérdida o robo puedas reportarlo y así evitar un mal uso del mismo.

De esta forma el equipo podrá ser desactivado para evitar su uso posterior.

Si es un teléfono básico no hay problema, accede al teclado numérico e introduce el código *#06# y automáticamente aparecerá en la pantalla el IMEI.

Es muy importante hacer estos pasos cuando adquirimos o tenemos un celular, sacar el código y escribirlo en un lugar seguro, de lo contrario, nada se podrá hacer al perderlo.

CÓMO BLOQUEARLO

Busca el IMEI de tu dispositivo móvil (por ello se debe guardar), cuando lo tengas listo llama a la compañía telefónica o a un centro de atención a clientes y solicita el bloqueo de la línea, del chip y del IMEI.

Realizando el reporte y posterior cancelación evitarás que el equipo sea reactivado, flexeado (que es el cambio de compañía) o usado en actos delictivos.

VERIFICA SI TIENE REPORTE DE ROBO

En el país es muy común el robo o extravío de celulares, por ello, para identificar si un celular que vas o acabas de adquirir tiene reporte de robo, basta con ingresar al sitio del IFT en http://www.ift.org.mx/ introducir el código y el sistema del órgano gubernamental arrojará el resultado.

Se deberá tomar en cuenta que la página web del IFT solo incluirá a los teléfonos cuyo IMEI haya sido bloqueado por el operador al momento de realizar la búsqueda.

El hecho de que un número IMEI no se muestre en la lista negra de resultados no garantiza que no pueda estar en la lista negra después.

Esta lista se actualiza a diario, pero los teléfonos pueden ingresar en la lista negra hasta 90 días después de que se lleve a cabo un evento o actividad fraudulenta.