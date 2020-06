Así puedes dejar de recibir llamadas de ofertas y productos

Con el REPEP que se encuentra en la plataforma de Profeco podrás dar de baja tu número celular para evitar esas molestas llamadas

Redacción

Las llamadas telefónicas o mensajes de texto ofreciendo un producto o servicio, cambio de compañía celular o un seguro que no solicitaste suelen ser muy molestas por ello la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) pone a disposición el REPEP.

¿QUÉ ES EL REPEP?

Es un mecanismo para la protección de los derechos de los consumidores a no ser molestados con publicidad no deseada y su información no sea utilizada con fines mercadotécnicos o publicitarios, mediante llamadas telefónicas y mensajes de texto.

Este registro es administrado por Profeco, a través de la Dirección General de Contratos de Adhesión, Registros y Autofinanciamiento.

¿CÓMO REGISTRO MI NÚMERO?

Ingresa a la página de internet https://repep.profeco.gob.mx/ Ingresa tu número telefónico, ya sea celular o doméstico. Recuerda escribir la lada y número sin guiones ni espacios. Marca la casilla respecto del sector que no deseas recibir publicidad. Puede ser: comercio, telecomunicaciones, turístico, o todos los anteriores. Da clic a la casilla “Registrar”.

También es posible inscribirte a través del teléfono del Consumidor al 55 55 68 87 22, o por correo electrónico dirigido a repep@profeco.gob.mx proporcionando el número telefónico a inscribir y qué tipo de publicidad no deseas recibir.

Una vez registrado el número debes esperar 30 días naturales, si después de este plazo continúas recibiendo llamadas o mensajes denuncia al Teléfono del Consumidor 5568 8722 de la Ciudad de México, área metropolitana o al 800 468 8722 del interior de la República, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas. Proporciona la información siguiente:

Nombre del proveedor y el número telefónico del cual recibió la llamada.

Relación de los hechos indicando la fecha en que le ofrecieron los bienes, productos o servicios, en su caso, nombre y domicilio del consumidor y número telefónico del consumidor.

¿SE PUEDE CANCELAR LA INSCRIPCIÓN?

Sí, se puede realizar en cualquier momento llamando desde el número telefónico que deseas cancelar al 96 28 00 00 para las áreas metropolitanas de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey o al 01 800 9628 000 para el resto de la República y en la página electrónica REPEP