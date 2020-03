Trámite de Visa a Estados Unidos por causas urgentes

Debido a la pandemia por coronavirus Covid-19 que tiene en alerta a todo el mundo, la Embajada y los consulados de Estados Unidos en México suspendieron el trámite de visas, sin embargo, todavía existe una alternativa para quienes necesitan viajar por causas urgentes.

Existe una Visa que se otorga a aquella persona que por alguna causa urgente o de emergencia necesite viajar a Estados Unidos, este documento es muy distinto a aquellos que se otorgan a turistas o a visitas de negocios.

Este tipo de documento para no inmigrantes se puede solicitar únicamente en los siguientes casos, según la Embajada:

Debes tener documentos que respalden esta información y el cónsul compruebe que las razones son reales. Esta Visa no está disponible para personas que quieren trabajar, estudiar, mudarse o realizar un viaje turístico en la Unión Americana.

El personal de la Embajada analizará tu caso y te enviará instrucciones si tu caso procede, para agilizar tu trámite. Los casos rechazados deben esperar a los tiempos disponibles en las oficinas.

