Las mentes detrás de la vacuna contra el coronavirus

El dueño de BioNTech canceló sus vacaciones al sentir que estallaría una pandemia y empezó a trabajar en lo que llamó Proyecto Velocidad de la Luz.

Autor/ New York Times

Hace dos años, Ugur Sahin subió al escenario en una conferencia en Berlín e hizo una predicción audaz. Al frente de una sala llena de expertos en enfermedades infecciosas dijo que su compañía podría ser capaz de utilizar su llamada tecnología de ARN para desarrollar rápidamente una vacuna en caso de una pandemia mundial.

En ese momento, Sahin y su compañía BioNTech eran poco conocidos fuera del pequeño mundo de las empresas de biotecnología europeas emergentes. BioNTech, que Sahin fundó con su esposa, Özlem Türeci, se centraba principalmente en los tratamientos contra el cáncer. Nunca había llevado un producto al mercado. La COVID-19 aún no existía.

Pero sus palabras resultaron proféticas. El pasado lunes, BioNTech y Pfizer anunciaron que una vacuna para el coronavirus desarrollada por Sahin y su equipo era más del 90 por ciento efectiva en la prevención de la enfermedad entre los voluntarios del ensayo que no tenían evidencia de haber sido infectados previamente. Los sorprendentes resultados llevaron a BioNTech y Pfizer al frente de una carrera para encontrar una cura para la enfermedad que ha matado a más de 1.2 millones de personas en todo el mundo.

BioNTech comenzó a trabajar en la vacuna en enero, después de que Sahin leyera un artículo en la revista médica The Lancet que lo dejó convencido de que el coronavirus estallaría en una pandemia. Los científicos de la compañía, con sede en Maguncia, Alemania, cancelaron sus vacaciones y se pusieron a trabajar en lo que llamaron Proyecto Velocidad de la Luz.

“No hay demasiadas empresas en el planeta que tengan la capacidad y la competencia para hacerlo tan rápido como nosotros”. Así que hacerlo no me pareció una oportunidad, sino un deber, porque me di cuenta de que podíamos estar entre los primeros en conseguir una vacuna”.

Después de que BioNTech identificara varias candidatas prometedoras para una vacuna, Sahin concluyó que la compañía necesitaría ayuda para probarlas rápidamente, obtener la aprobación de los reguladores y sacar al mercado a la mejor candidata. BioNTech y Pfizer han trabajado juntos en una vacuna contra la gripe desde 2018 y, en marzo, acordaron colaborar en una vacuna contra el coronavirus.

Desde entonces, Sahin, quien es turco, ha desarrollado una amistad con Albert Bourla, el director ejecutivo griego de Pfizer. Ambos dijeron que se habían unido por sus antecedentes compartidos como científicos e inmigrantes.