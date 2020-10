Ciudadanos dudan que Donald Trump tenga COVID-19

La noticia del contagio del presidente de los Estados Unidos ha desatado una ola de dudas en redes sociales y en la población

Sarah Lyall y Reid J. Epstein

¿Fue un montaje? ¿Fue una mentira? ¿El presidente estaba más enfermo de lo que afirmaba… o no lo estaba en absoluto? (¿Qué significa “leve”, y en qué se diferencia de “moderado”?) ¿Era posible que esta preocupante noticia fuera un engaño verdaderamente calculador?

Al despertar el viernes y conocer la sorprendente noticia de que el presidente de Estados Unidos había dado positivo por coronavirus luego de meses de minimizar el virus, algunos estadounidenses tuvieron una reacción parecida: tal vez no sea cierto.

“No lo creo”, comentó Anthony Collier, un conductor de un camión de carga de Atlanta. “Es como si quisiera que nos compadeciéramos de él”.

Desde luego, no hay pruebas que avalen la idea de que Trump y su esposa, Melania, no estén enfermos. Cuando llegaron las actualizaciones sobre la salud del presidente, seguidas de la noticia de que lo hospitalizarían, los comentarios pasaron de la sospecha de que el presidente no estuviera enfermo a la duda de que la Casa Blanca estuviera diciendo la verdad sobre su enfermedad.

Durante todo el día, en todas las redes sociales, en las entrevistas y en las conversaciones se volcaron las interrogantes de la gente que ha escuchado tantas cosas contradictorias durante los últimos cuatro años —un latigazo de velocidad vertiginosa de realidades contrapuestas— que ya no sabe qué es verdad.

“No sorprende que nadie le crea. Estamos en un punto en que ya nadie cree nada”, señaló Armando Iannucci, escritor satírico político y cineasta que creó la comedia televisiva “Veep”, entre otras cosas.

“El virus que se está propagando es el virus de la duda acerca de cualquier información basada en hechos” afirmó Iannucci. “Poner en duda la verdad, poner en duda las noticias. Solo poner en duda, llamarlo montaje, decir que no existe hasta que existe”.

Tampoco ayudaron los comunicados confusos e incompletos que salieron de la Casa Blanca el viernes en la mañana. Tanto Mark Meadows, el jefe de gabinete de Trump, como Kayleigh McEnany, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, se negaron a responder la pregunta que ha acosado a la Casa Blanca desde la era de Nixon: ¿Qué sabía el presidente y cuándo lo supo? Por ejemplo, ¿cuándo descubrió que Hope Hicks, la colaboradora con la que ha estado en contacto cercano toda la semana, había dado positivo por el coronavirus?

“No hablaré de un marco cronológico preciso”, le dijo McEnany a Fox News.

Como la bolsa de valores se tambaleó, el país se inquietó y las teorías se arremolinaron, Scott Atlas, alto asesor de la Casa Blanca para el coronavirus, expresó de manera optimista a Fox que Trump tendría “una recuperación completa, óptima y rápida”.

Atlas añadió que, para ser un hombre de 74 años, cuya edad y peso lo hacen especialmente vulnerable a las complicaciones del COVID-19, y que, al parecer, en fechas recientes ha tenido problemas para bajar caminando en una rampa y para llevarse un vaso de agua a la boca, “nunca había visto a nadie, de cualquier edad, con tanta energía y vitalidad”.

Esa observación hizo que el presentador de Fox, Chris Wallace, quien moderó el caótico debate al inicio de esta semana, apareciera con una advertencia inesperada: no le presten atención al hombre que está frente a la cámara.

“Amigos”, dijo con una voz que se quebraba por la rabia. “Voy a decirles algo, y solo estoy tratando de que sepan la verdad. El doctor Scott Atlas no es epidemiólogo, no es especialista en enfermedades infecciosas. Hay muchas personas muy preparadas en el equipo de trabajo para el coronavirus del presidente que tienen dudas serias de Scott Atlas y su legitimidad científica”.

Aunque la Casa Blanca y sus asesores políticos “traten de minimizarlo” por razones políticas, afirmó Wallace, los televidentes deben recordar que el coronavirus es una enfermedad impredecible y que Atlas no tiene idea de lo que sucederá. “No puede saberlo porque el presidente está en las primeras fases de esta”, afirmó Wallace.

En efecto, varias horas después, la Casa Blanca anunció que llevarían a Trump al hospital Walter Reed. Inmediatamente después de la información del presidente, incluso los funcionarios que por lo general son prudentes se convirtieron en teóricos de la conspiración aficionados.

El representante demócrata de Virginia, Don Beyer, comentó que no dudaba de la enfermedad del presidente. Y luego añadió: “No me sorprendería que esto fuera una táctica política para desviar la atención de las declaraciones de impuestos y la supremacía blanca”.

A James Zogby, presidente del Instituto Árabe-estadounidense de Washington, lo desconcertaron los altibajos emocionales que sintió el viernes. Al igual que muchos demócratas que todavía están impactados por las elecciones de 2016, de inmediato se preguntó qué ventajas políticas podría tener Trump al estar enfermo.

“En una situación normal, diríamos ‘Santo cielo, el presidente está enfermo’”, comentó. “Lo que tenemos ahora es más dudas acerca de si es cierto, si lo está simulando y cómo lo está haciendo. Es algo muy preocupante”.

Para los partidarios de Trump que han pasado los últimos siete meses subestimando la gravedad del virus, argumentando que el país debe reactivarse y quejándose de los cubrebocas, la noticia del viernes sobre el diagnóstico del mandatario fue seguida de inmediato por una nueva emoción: indignación porque se dudara de la palabra del presidente.

“Tengo la impresión de que la gente le cree a pie juntillas”, señaló el exrepresentante de Wisconsin Sean Duffy, que fue uno de los oradores que abrieron el mitin de Trump el mes pasado en Mosinee, Wisconsin. “Digan lo que digan del presidente, es un tipo muy abierto y franco”.

Juliana Bergeron, miembro del Comité Nacional Republicano de Nuevo Hampshire, añadió: “Yo pensaría que todos lo creerían. Él mismo lo tuiteó, ¿no es cierto?”.