Facebook ha sido un desastre para el mundo: científicos

Jamelle Bouie

Durante años, el ejército de Birmania usó Facebook para incitar el odio y una violencia genocida en contra de los rohinyás. Una minoría mayoritariamente musulmana, que produjo homicidios y desplazamientos masivos. No fue sino hasta 2018 que Facebook lo admitió y se disculpó por su inacción.

Dos años después, la plataforma está sembrando las semillas de la violencia genocida, de nueva cuenta. Esta vez lo hace en Etiopía. Ahí el reciente asesinato de Hachalu Hundessa, un cantante y activista político del pueblo oromo de ese país, produjo una ola de violencia en la ciudad capital, Adís Abeba. De acuerdo con Vice News, este derramamiento de sangre se “fortaleció con un discurso de odio. También con la incitación a la violencia que se compartieron de manera casi instantánea y generalizada en Facebook. Esto despertó la ira de la gente”. Este suceso llega después de un incidente similar de 2019. Entonces la desinformación compartida en Facebook ayudó a catapultar la violencia que cobró la vida de 86 personas en la región de Oromía en Etiopía.

Facebook ha sido increíblemente lucrativo para su fundador, Mark Zuckerberg, uno de los hombres más ricos del mundo. Sin embargo, ha sido un desastre para el mundo. Un poderoso vector para la paranoia, la propaganda y las teorías conspirativas. Así como para las represiones autoritarias y los ataques despiadados en contra de la prensa libre. Adonde vaya, le siguen el caos y la desestabilización.

LA NEGATIVA DE FACEBOOK

La noticia de Etiopía llega al mismo tiempo que el reportaje sobre un memorando, firmado por Sophie Zhang, una científica de datos que trabajó en Facebook. El memorando, el cual obtuvo BuzzFeed News, muestra la negativa de la empresa a tomar medidas en contra de los gobiernos y los partidos políticos que usan cuentas falsas con el fin de difundir propaganda, engañar a los ciudadanos e influir en las elecciones.

“En los tres años que he estado en Facebook, he visto varios intentos descarados por parte de gobiernos de naciones extranjeras de abusar de nuestra plataforma a escalas inmensas. Esto con el fin de engañar a su ciudadanía, y llegaron a las noticias internacionales en múltiples ocasiones”, escribió Zhang. “En lo personal, he tomado decisiones sin supervisión que afectaron a presidentes nacionales. He adoptado medidas en contra de tantos políticos prominentes a nivel mundial que he perdido la cuenta”, continuó.

Las revelaciones más perturbadoras del memorando de Zhang están relacionadas con la negativa de Facebook a actuar con rapidez en contra de la actividad coordinada en países como Honduras y Azerbaiyán. Ahí los líderes políticos usaron ejércitos de cuentas falsas con el objetivo de atacar a sus oponentes y socavar los medios independientes. “Simplemente no nos importaba lo suficiente como para detenerlos”, escribió. En un comunicado, una vocera de Facebook comentó: “Investigamos cada asunto con sumo cuidado. Incluidos los que Zhang ha nombrado, antes de tomar medidas o hacer declaraciones públicas como empresa”.

FIGURAS INFAMES

El memorando de Zhang tan solo se suma a la conocida facilidad que tienen las figuras infames para utilizar Facebook con el fin de promover la violencia y una política autoritaria. “Los regímenes autoritarios tienen cinco maneras principales para explotar Facebook y otros servicios de redes sociales”. Así escribe Siva Vaidhyanathan, académico especializado en medios de la Universidad de Virginia, en “Antisocial Media: How Facebook Disconnects Us and Undermines Democracy”. Pueden “organizar contramovimientos dirigidos a los movimientos emergentes de la sociedad civil o de protesta”. “Enmarcar el debate público dentro de sus términos”, permitir que los ciudadanos “emitan quejas sin un atractivo directo o una protesta” y “coordinarse con las élites para reunir apoyo”. También pueden usar las redes sociales para contribuir a “la vigilancia y el acoso de activistas y periodistas de oposición”.

Hemos visto ese tipo de actividad en todo el mundo. En Rusia, los aliados de Vladimir Putin usan Facebook y otras redes sociales para acosar a sus críticos. También difundir desinformación en nombre del régimen. En India, hace notar Vaidhyanathan, el Partido Popular Indio de Narendra Modi usó Facebook para “azuzar pasiones antimusulmanas y canalizar a la gente a votar”. Así como para “destruir las reputaciones de periodistas, activistas de la sociedad civil, críticos de las políticas antiislámicas y enemigos políticos”. Y en Filipinas, Rodrigo Duterte hizo uso de Facebook para “llevar a cabo campañas virulentas de difamación, amenazas y acoso”, así como difundir propaganda en servicio del vigilantismo y el nacionalismo violento.

LA DESINFORMACIÓN EN ESTADOS UNIDOS

En Estados Unidos, Facebook ha sido el principal vector de QAnon, una teoría conspirativa bizantina en la cual el presidente Donald Trump lucha en contra de una camarilla mundial de pedófilos adoradores del diablo y succionadores de la fuerza vital, y sus facilitadores. Los seguidores de QAnon creen que con el tiempo Trump revelará una operación que finalizará con el arresto, el encierro y la ejecución de esa camarilla. Esta, convenientemente incluye a muchos de sus oponentes políticos del Partido Demócrata.

De acuerdo con la propia investigación de la empresa, Facebook alberga miles de grupos y páginas de QAnon con millones de miembros y seguidores. Sus algoritmos de recomendación orillan a los usuarios a encontrarse con contenido de QAnon que difunde la conspiración a gente que tal vez nunca se habría topado con ella por otro medio. De manera similar, un informe del German Marshall Fund señala la propagación descontrolada de rumores y desinformación en Facebook como la culpable de la reciente avalancha de conspiraciones en torno a los incendios. Falsos testimonios de incendios en Oregon provocados por grupos antifascistas o el movimiento Black Lives Matter.

LA IMAGEN DE ZUCKERBERG

Zuckerberg claramente quiere que el público los vea a él y a su empresa como compañeros en la defensa de la democracia. Este mismo mes, Zuckerberg anunció que se iban a tomar medidas para limitar la desinformación relacionada con las elecciones y detener la supresión del voto, así como respaldar los esfuerzos para ayudar a los estadounidenses a registrarse y votar. “Creo que nuestra democracia tiene la fuerza suficiente para resistir este desafío y gozar de unas elecciones libres y justas, aunque tome tiempo el conteo de cada uno de los votos”, escribió Zuckerberg. “Ya hemos votado durante una pandemia mundial. Podemos lograrlo”.

Tiene razón en que nuestra democracia puede sobrevivir una pandemia. Sin embargo, no queda claro si puede sobrevivir a una plataforma optimizada para el pensamiento conspirativo. Como las empresas acereras de la era industrial que tiraban desechos venenosos en los ríos navegables, Facebook inyecta paranoia y desinformación en el cuerpo político, el derivado tóxico de su impulso incansable por obtener ganancias. A fin de cuentas, limpiamos los desechos. Ya veremos si podemos limpiar lo que desecha Facebook.

