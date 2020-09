Corrupción y sobornos, la causa de tragedia en Beirut

Comercio marítimo afirma que el sistema deficiente no pudo con la emergencia

Ben Hubbard/Maria Abi-Habib/Mona El-Naggar/Allison McCann/ James Glanz/ Anjali Singhvi y Jeremy White

A fines del año pasado, el nuevo director de seguridad del puerto de Beirut entró a un hangar de almacenamiento al que pasó por una puerta rota y un agujero en la pared.

Lo que descubrió fue espeluznante: miles de toneladas de nitrato de amonio, un compuesto que se usa en explosivos, se estaban vaciando de unas bolsas rotas.

En el mismo hangar había tinajas de aceite, queroseno y ácido clorhídrico; 8 kilómetros de mecha en carretes de madera, y quince toneladas de cohetes… en pocas palabras, todos los elementos necesarios para construir una bomba que podría devastar a una ciudad entera.

Alarmado, Joseph Naddaf, capitán y director del organismo de Seguridad Estatal, advirtió a sus superiores acerca de lo que parecía ser una amenaza urgente para la seguridad. Sin embargo, resultó que otros muchos funcionarios libaneses ya lo sabían.

Una investigación realizada por un equipo de reporteros de The New York Times que sostuvo docenas de entrevistas con funcionarios de seguridad y de aduanas del puerto, transportistas y otros profesionales en el comercio marítimo reveló cómo un sistema corrupto y disfuncional no pudo responder a esta amenaza, mientras enriquecía a los dirigentes políticos del país mediante sobornos y tráfico ilegal.

Al examinar documentos que eran confidenciales, se vio cómo muchos organismos gubernamentales eludían la responsabilidad de darle solución a este problema.

Fotografías exclusivas del interior del hangar muestran el manejo peligroso, y al final catastrófico, de los materiales explosivos.

Y el análisis de un video de alta definición muestra cómo participó la volátil combinación de sustancias combustibles para producir la explosión más devastadora en la historia de Líbano.

En los seis años desde que las 2750 toneladas de nitrato de amonio llegaron al puerto de Beirut y fueron descargadas en el hangar 12, varias veces se le advirtió al gobierno libanés, entre las autoridades aduanales y portuarias, tres ministerios, el comandante del Ejército libanés, al menos dos jueces importantes y, semanas antes de la explosión, el primer ministro y el presidente.

Nadie tomó medidas para resguardar las sustancias. Así que permanecieron, en un almacén con electricidad improvisada y sin una alarma de incendios o un aspersor.

Al parecer, la explosión fue detonada accidentalmente, pero es el producto de años de negligencia y de responsabilidades burocráticas no asumidas por un gobierno disfuncional que cambió la seguridad de la población por el negocio más apremiante del soborno y la corrupción.