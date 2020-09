Demócratas temen que votos postales los vayan a sabotear

Jocelyn Benson y otros simpatizantes intentan cambiar las leyes electorales que prohíben el conteo de votos por correo antes del día de las elecciones

Trip Gabriel

Ahora que la pandemia del coronavirus está produciendo una explosión de votantes por correo, y las encuestas dejan ver que muchos más demócratas que republicanos planean votar por correo, un escenario de pesadilla persigue a los estrategas demócratas y a los funcionarios electos.

¿Qué pasaría si la noche de las elecciones los resultados de los estados pendulares muestran al presidente a la cabeza porque la mayoría de los republicanos votaron en persona, a pesar de que, en los días posteriores, conforme se cuenten las boletas con una fuerte tendencia demócrata, los estados cambien hacia Joe Biden?

¿Trump cantaría una victoria prematura, como lo hizo en nombre de los dos republicanos de Florida y barajó como una posibilidad en un tuit de julio? “Se deben saber los resultados de la elección en la noche de la elección, no días, meses o incluso ¡años después!”.

¿El presidente, al lado de sus aliados del Partido Republicano y los medios informativos, sembrarán la desconfianza en la elección arguyendo que las boletas por correo que le quitan estados están “amañadas”?

Trump lleva meses denunciando los votos por correo, y su afición por las teorías conspirativas tan solo se está intensificando, como cuando dijo esta semana que la gente en las “sombras oscuras” está detrás de la campaña de Biden.

El miércoles en Carolina del Norte, el presidente siguió haciendo el intento por sembrar dudas en torno a la legitimidad de las elecciones cuando dio la impresión de haber promovido un fraude electoral al sugerir que la gente vote dos veces para ayudar al sistema a detectar votos múltiples. Según muchos demócratas, vale la pena prepararse para este escenario de pesadilla de noviembre.

Por supuesto que hemos visto a candidatos que intentan adelantarse a una narrativa y declarar victoria cuando no se han contado todos los votos”, comentó Jocelyn Benson, la secretaria estatal de Míchigan, una demócrata a quien Trump ha atacado por promover el voto por correo.

Benson y otros demócratas de Míchigan y Pensilvania, están intentando cambiar las leyes electorales que prohíben el procesamiento o el conteo de los votos por correo antes del día de las elecciones. Hasta ahora, los votos por correo de ciudades demócratas como Filadelfia, Milwaukee y Detroit no se reportan sino hasta después de los votos que se realizaron en persona, a veces días más tarde. Los abogados del partido se están preparando para el peor escenario posible, en el cual Trump pelee el resultado en los tribunales y las legislaturas estatales tras declarar una victoria prematura.“Ha habido mucha preocupación al respecto (y con razón)”, comentó en un correo electrónico J. J. Balaban, un consultor demócrata de Pensilvania.

En Míchigan, Benson predijo que este año se iban a emitir 3 millones de votos por correo, un 60 por ciento del total. Ha exigido cambios que permitan a los empleados de las elecciones procesar los votos antes: abrir sobres, contactar a los votantes si las firmas de las boletas no coinciden con los registros y comenzar el conteo. Si los cambios no se aprueban en la legislatura que controlan los republicanos, tal vez no se sepan los resultados finales sino hasta el viernes o sábado posterior al 3 de noviembre, mencionó Benson. “Se está acabando el tiempo”.

En la actualidad, doce estados no permiten que los votos por correo se procesen antes del día de las elecciones, como Míchigan, Nueva Hampshire, Pensilvania y Wisconsin.

Esta semana, una agrupación demócrata que analiza datos y tiene el respaldo de Michael Bloomberg señaló que es poible que la noche de la elección Trump luzca como el ganador con un triunfo aplastante, un escenario que llamó “un espejismo rojo”.