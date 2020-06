Tan solo miremos a nuestro alrededor para ver cómo descompusimos el mundo. A lo largo de los últimos veinte años, hemos eliminado de manera constante amortiguadores, respaldos, regulaciones y normas, tanto naturales como hechos por el hombre, que proporcionan resiliencia y protección cuando los grandes sistemas –ya sean ecológicos, geopolíticos o financieros– reciben demasiada presión. Hemos estado eliminando esas defensas de manera imprudente debido a nuestra obsesión con la eficiencia y el crecimiento a corto plazo, o sin reflexionar en absoluto.

Al mismo tiempo, nos hemos comportado de maneras extremas, oponiéndonos y violando límites políticos, financieros y planetarios nacidos del sentido común.

Mientras tanto, tecnológicamente hemos llevado al mundo de la conectividad a la interconectividad y después a la interdependencia mediante la eliminación gradual de la fricción y la aplicación de cada vez más lubricante a los mercados globales, los sistemas de telecomunicaciones, el internet y los viajes. Al hacerlo, hemos provocado que la globalización sea más veloz, más profunda, más barata y más estrecha que nunca antes. ¿Quién sabía que había vuelos directos constantes de Wuhan, China, a Estados Unidos?

Si juntamos esas tres tendencias, lo que resulta es un mundo más susceptible a los impactos y los comportamientos extremos –pero con menos amortiguadores para suavizar esos impactos– y muchas más compañías y gente interconectadas para transmitirlos globalmente.

Desde luego, eso se reveló de manera clara durante la crisis mundial más reciente: la pandemia del coronavirus. No obstante, esta tendencia de crisis desestabilizadoras más frecuentes se ha estado gestando a lo largo de los últimos veinte años: el 11 de septiembre, la Gran Recesión de 2008, la COVID-19 y el cambio climático. Las pandemias ya no solo son biológicas; ahora son geopolíticas, financieras y atmosféricas también. Además, sufriremos cada vez más consecuencias a menos que comencemos a comportarnos de manera distinta y a tratar al planeta de otra manera.

Observemos el patrón: antes de cada una de las crisis que mencioné, primero experimentamos lo que podría describirse como un infarto “leve”, el cual nos alertó acerca de que habíamos llegado a un extremo y eliminado las defensas que nos habían protegido de las fallas catastróficas. Sin embargo, en cada caso no nos tomamos en serio esa advertencia, y en cada caso el resultado fue una enfermedad coronaria global grave.

“Creamos redes globalizadas porque podían volvernos más eficientes y productivos, y podían hacer más prácticas nuestras vidas”, explicó Gautam Mukunda, autor de “Indispensable: When Leaders Really Matter”. Sin embargo, cuando se eliminan constantemente los amortiguadores, los respaldos y los protectores de sobretensión con el pretexto de la eficiencia a corto plazo o simplemente por avaricia, queda asegurado que esos sistemas no solo serán menos resistentes a los impactos, sino que los golpes se transmitirán por todas partes”.