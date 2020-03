La alternativa medieval para enfrentar al coronavirus que se propaga

Hay dos formas de combatir las epidemias: la medieval y la moderna. En la moderna hay que rendirse ante el poder de los patógenos

Donald G. McNeil Jr.

Hay dos maneras de combatir las epidemias: la medieval y la moderna. La moderna se trata de rendirse ante el poder de los patógenos: reconocer que son imparables y tratar de amortiguar el golpe con invenciones del siglo XX, incluyendo vacunas nuevas, antibióticos, respiradores artificiales y cámaras termográficas para identificar a las personas que tienen fiebre.

La manera medieval, heredada de la era de la peste negra, es brutal: cerrar las fronteras, imponer cuarentenas a las embarcaciones, encerrar a los ciudadanos aterrados dentro de sus ciudades envenenadas. Por primera vez en más de un siglo, el mundo eligió enfrentar un virus nuevo y aterrador con el puño de hierro en vez del guante de látex.

Trump somete inmigración con ‘muro’ de restricciones

Xi Jinping, el líder chino, aisló a la ciudad de Wuhan, donde comenzó el brote del COVID-19, porque China es un lugar donde los líderes se preguntan: “¿Cómo actuaría Mao?” y lo hacen. La burocracia se someterá, hasta los comités vecinales que prohíben a quienes regresan de Wuhan entrar a su casa.

La Casa Blanca, oponiéndose a la historia estadounidense reciente, también optó por el método medieval con medidas como prohibir el ingreso al país a personas que no sean estadounidenses y estuvieron en China, y pidiendo a estadounidenses que no viajaran a China ni a Corea del Sur.

El coronavirus debilita la poderosa maquinaria propagandística de China

La velocidad del virus y su aparente letalidad les dio a médicos del Grupo de Trabajo contra el Coronavirus de la Casa Blanca razones para estar nerviosos. Se está propagando rápidamente entre países. Como resultado, se pusieron a favor de cerrar las puertas de entrada y cancelar los viajes aéreos a China.

la Organización Mundial de la Salud se opone a las restricciones comerciales y de viaje. Lo reiteró al declarar que la epidemia es una emergencia global el 30 de enero. Sin embargo, ahora admite que ayudaron. El dirigente del equipo de la OMS que visitó China dijo que China “adoptó una de las estrategias más antiguas y desplegó uno de los esfuerzos más ambiciosos, ágiles y agresivos de contención de enfermedades en la historia”.

Cuando una pandemia se encuentra con el culto a la personalidad

Los equipos de modelado de epidemias de la OMS concluyeron que las restricciones de viaje habían lentificado la propagación del virus fuera de China dos o tres semanas. Para EUA, el aplazamiento fue mayor. Los datos de tráfico aéreo muestran que los vuelos de China a EUA disminuyeron mucho más que a Europa.

Las medidas estrictas aterrorizan a los libertarios civiles, pero a menudo salvan vidas, sobre todo cuando se imponen durante los primeros días. Conforme el virus siga acercándose, surgirán las alternativas drásticas. Estados Unidos no puede cerrar todo el mundo. Aunque se detuviera todo el tráfico aéreo, el virus podría llegar a Latinoamérica o Canadá y entrar por las fronteras terrestres.

Él la llevó al hospital, ella le contagió el coronavirus

Los principales funcionarios estadounidenses de salud ahora dicen que no es una cuestión de saber si el virus se propagará aquí, sino de saber cuándo lo hará. No obstante, la experiencia estadounidense no reflejará la china.

China ha tenido un gobierno imperial desde el año 221 a. C. Estados Unidos, nacido de la rebelión, valora los derechos individuales. No habrá un cierre nacional. Tampoco habrá amenazas de clavar a nadie “para siempre en la columna de la vergüenza de la historia”, como lo advirtió uno de los subordinados de Xi a quienes ocultaban casos de la infección.

AMIP.